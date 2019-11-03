Facebook і Instagram заборонять смайли з сексуальним підтекстом



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Якщо ж все-таки користувач порушить нові правила і опублікує «хтивий» смайл, то він може отримати попередження або позначку у вигляді спеціального значка поруч з назвою акаунта

Тепер користувачі не зможуть надсилати один одному емодзі персика і баклажана

У компаніях Facebook і Instagram вирішили боротися з сексуальними домаганнями і просуванням сексуальних послуг, заборонивши використання смайликів, що натякають на секс.

Про це повідомляє британський журнал Dazed.

Зазначається, що через нові «санкції» під заборону потрапили емодзі баклажана, краплі води, губ і персика.

Якщо ж все-таки користувач порушить нові правила і опублікує «хтивий» смайл, то він може отримати попередження або позначку у вигляді спеціального значка поруч з назвою акаунта за використання емодзі, що мають сексуальне значення в силу контексту або суспільно прийнятого трактування, регіонального сексуально-провокаційного сленгу, згадку або опис сексуальних дій і зображення реальних людей в оголеному вигляді, голе тіло яких прикрите у, тому числі, емодзі.

«Ми просто оновили формулювання, щоб зробити його більш зрозумілими для наших користувачів», - говорить представник Facebook і підкреслює, що політика платформи не змінилася.

Як раніше повідомлялося, компанія Instagram оголосила про вакансії керівника зі співробітництва зі стратегічними партнерами. У його обов'язки входитиме робота адміністратором акаунтів з мемамі

Представники Facebook заявили, що компанія незабаром змінить назви своїх дочірніх підприємств Instagram і WhatsApp.