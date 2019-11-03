Боротьба за владу у Києві - затишшя перед бурею

У партії «Слуга народу» і президента Зеленського немає в дану хвилину стратегічного рішення...

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Правящая партия «Слуга народа» никак не определится, как им поступить с управлением Киевом. То они готовят почву для отставки Виталия Кличко с должности главы Киевской администрации, принимая соответствующие решения в Кабмине, то забывают об этом на недели. Партийный куратор Киева Александр Ткаченко публикует декларацию, как обязательное действие перед назначением на пост главы КГГА, однако основную политическую активность пока ведет как председатель Комитета ВР по гуманитарным вопросам и информационной политике. И видно, что в этой теме и на этом посту он работает с удовольствием и знанием дела. Отсюда вопрос: так ли уж хочет Ткаченко менять знакомое и интересное ему поприще гуманитарной политики на хлопотное, напряженное и, скорее всего, неблагодарное место киевского градоначальника?

Сейчас в этом вопросе затишье. Скорее всего, у партии «Слуга народа» и президента Зеленского нет в данную минуту стратегического решения, стоит ли форсировать смену исполнительной власти в Киеве. Пока это так, давайте абстрагируемся от личностей и поговорим о том, что мы ждем от киевского руководителя и какой видим его активность?

Киев и киевляне требует решительных мер от городского руководителя по наведению порядка в городе. Решения надо принимать быстрые и однозначные. И иметь в виду, что они будут не просто непопулярными у некоторых, но и опасными. Потому что для наведения даже элементарного порядка в городе придется ущемить денежные, коммерческие интересы многих. Начиная от тетушек, торгующих с земли в неразрешенных местах, и заканчивая бенефициарами многочисленных строек, торговых и офисных зданий, ларечных сетей, маршруточников. А у этих бенефициаров наверняка и крыша бандитская может быть, и полиция прикуплена. В общем, эффективный и решительный киевский градоначальник должен быть под охраной от противоправных действий и быть физически защищенным от покушений.

Также он должен быть окружен свитой из юристов и полицейских чинов. Причем, подконтрольных полицейских. Сейчас любой полицейский сержант может послать руководителя КГГА, не говоря уже о чиновниках рангом пониже, куда подальше. С нынешней полицией ничего не получится. Нужно или быстро создать полноправную муниципальную полицию, или получить юридическое влияние на нынешних полицейских офицеров и генералов. А для этого влияние и авторитет нового киевского руководителя должны быть большими, чем у нынешнего министра МВД, который является последовательным противником реформ в полицейском хозяйстве страны.

Помимо возможности формирования полноправной местной (муниципальной) полиции, также дать право городским властям устанавливать размер штрафов и административных наказаний для определенных правонарушений. Например, парковка, бытовой вандализм, экология, пожарная безопасность, утилизация всякого рода мусора. Для этого необходимо иметь влияние на Кабмин и парламент, ведь центральная власть неохотно делится репрессивными полномочиями.

В распоряжении градоначальника должно быть много юристов. Буквально сотни. Они должны как оперативно сопровождать решение конкретных проблем и споров, так и готовить проекты изменений в законы и нормативную базу, которые не позволяют эффективно управлять городом. Ведь сейчас мы то и дело слышим: ДБН не позволяет, закона нет, город не влияет на процесс… Значит, убирая, скажем, мешающий ларек или расширяя тротуар, тут же надо вносить разумные изменения в ДБН, другие документы. Возможно, запускать изменения в законы, хотя таких пунктов и немного.

Цели городские власти должны ставить реально решающие проблемы. Но не так, как это происходит сейчас. «Мы убрали пять незаконных МАФов». Это не цель. Цель – освободить дорогу до станции метро. И ради этого убрать все мешающие ларьки, неважно, законные они или нет. Не законность тут главное, а удобство граждан.

Хороший пример – станции метро. «Лукьяновская», «Позняки», «Лисовая», «Левобережная» – эти и многие другие станции, где путь от метро к наземному транспорту пролегает через дебри киосков, раскладок, палаток, а главное, через стационарные торговые центры. Это просто безумие – остановка трамваев специально отодвинута дальше от метро, чтобы спешащие на пересадку пассажиры прошли по рядам магазинов, а кое-где и по ступенькам попрыгали вверх-вниз. Городские власти должны решительно изменить приоритеты – не выгода торговцев в приоритете, а удобство граждан.

Но решительные меры городских властей – это недовольство тех, кто ныне получает профит от беспорядка. В любом случае нужны будут решения судов. О подготовке нормативной базы и сонма юристов я уже сказал, но нужна еще готовность судов. Речь идет не о ручном управлении, а об эффективности их работы. Решения по искам города должны рассматриваться не годами, а часами и днями. Дежурные судьи должны сидеть в кабинетах и тут же, в приоритетном порядке рассматривать иски к нарушителям городского благоустройства, правил застройки. Не ждать по году, пока судья соизволит назначить заседание.

Многие, ознакомившись с моим мнением, возразят: это все невозможно, никогда так не было, законы и прочие документы не позволят и тому подобное. В общем, нечего тут прожектерствовать. Я отвечу: именно этого украинцы ждут от власти – решения тех вопросов, которые годами не решались, потому что «невозможно».

Джерело: Сегодня

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