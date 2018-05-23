У Києві спецкомісія видаватиме посвідчення бійця-добровольця АТО

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Досі бійці-добровольці не мали змоги оформити статус учасників бойових дій

Розпорядженням Київської міської держадміністрації створено Комісію з питань надання на території Києва посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України. Цим же документом затверджено персональний склад комісії, яку очолив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Резніков. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Нагадаємо, що 1 червня 2017 року Київрада ухвалила рішення, за яким бійці добровольчих батальйонів, які були учасниками АТО, здобули можливість отримати офіційний статус учасника бойових дій.

Відповідно до цього рішення, бійцем-добровольцем АТО може бути визнано особу, яка перебувала або перебуває у складі добровольчих формувань та брала участь у бойових діях на сході України, але не ввійшла до складу Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії України та інших військових формувань і правоохоронних органів.

Досі такі бійці-добровольці не мали змоги оформити статус учасників бойових дій та отримувати державні пільги.

Як повідомлялося, у День пам'яті та примирення мер Києва Віталій Кличко зустрівся з матерями загиблих учасників АТО, нагородив їх подяками за виховання воїнів-захисників та вручив медалі «Честь. Слава. Держава», якими героїв АТО нагороджено посмертно. Так, матері отримали 73 подяки та 61 медаль, відповідно,