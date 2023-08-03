У Києві сталася масштабна пожежа у будівлі «Києво-Могилянської академії» (фото, відео)

Пожежна машина їхала 20 хвилин, ще 20 хвилин шукала гідрант

Сьогодні, 3 серпня, у Києві на Подолі сталася пожежа у будівлі «Києво-Могилянської академії». Про це повідомила депутат Київради Ксенія Семенова.

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Рятувальники гасили вогонь, який швидко поширювався на всю будівлю.

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Як стало відомо, спалахнула будівля Американської бібліотеки імені Китастого. Вона входить до складу відділу Національного університету «Києво-Могилянська академія».

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За словами Семенової, пожежна машина їхала 20 хвилин, ще 20 хвилин шукала гідрант. Через 40 хвилин вогонь охопив дах.

«Пам’ятка. 1833 рік. На будинку з мухами будівельники прямо сказали, що спалять будівлю. Але ось підпал на Подолі. Коротше, дали добро на знищення історичного Подолу», – написала Семенова.

Раніше у Хусті сталася пожежа на території Свято-Кирило-Мефодіївського кафедрального собору, що належить до Московської церкви. Осередком займання була покрівля господарчої споруди, однак вогонь міг будь-якої миті перекинутися на будівлю храму.