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Сирський показав, як ЗСУ беруть Бахмут під вогневий контроль (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сирський показав, як ЗСУ беруть Бахмут під вогневий контроль (відео)
фото з відкритих джерел

Військові 77-ї окремої аеромобільної бригади ефективно відпрацювали та знищили росіян

У Бахмуті українські захисники взяли ворога у пастку, місто береться під вогневий контроль Сил оборони. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

«Бахмут. Ворог перебуває в пастці, місто береться під вогневий контроль Сил оборони», – заявив Сирський.

Він також оприлюднив відео, у якому аеророзвідка виявила позиції росіян із ПТУРом. «Військові 77-ї окремої аеромобільної бригади ефективно відпрацювали та знищили росіян.

Робота продовжується. На Бахмутському напрямку ворог вибивається з позицій», – підкреслив Сирський.

Нагадаємо, наступальна операція українських сил оборони на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках триває, за останній тиждень звільнено 10 кв. км. 

Триває 502-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. 

Теги: військові місто ворог відео полковник Бахмут

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