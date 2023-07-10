Сирський показав, як ЗСУ беруть Бахмут під вогневий контроль (відео)

Військові 77-ї окремої аеромобільної бригади ефективно відпрацювали та знищили росіян

У Бахмуті українські захисники взяли ворога у пастку, місто береться під вогневий контроль Сил оборони. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

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«Бахмут. Ворог перебуває в пастці, місто береться під вогневий контроль Сил оборони», – заявив Сирський.

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Він також оприлюднив відео, у якому аеророзвідка виявила позиції росіян із ПТУРом. «Військові 77-ї окремої аеромобільної бригади ефективно відпрацювали та знищили росіян.

Робота продовжується. На Бахмутському напрямку ворог вибивається з позицій», – підкреслив Сирський.

Нагадаємо, наступальна операція українських сил оборони на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках триває, за останній тиждень звільнено 10 кв. км.

Триває 502-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.