Рятувальники завершили пошукові роботи на місці удару РФ у Миколаєві: загинуло двоє людей (фото)

Внаслідок ворожого обстрілу загинуло двоє людей

Працівники Державної служби надзвичайних ситуацій завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару по триповерховому житловому будинку в Миколаєві. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

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«Миколаїв: О 18:45 з-під завалів триповерхового будинку деблоковано фрагменти тіла загиблої людини», – йдеться у повідомлені.

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Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу загинуло двоє людей, ще 18 постраждало.

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Нагадаємо, у Миколаєві у ніч проти 20 липня прогриміли потужні вибухи. Росіяни вдарили по центру Миколаєва. Від вибуху утворилась величезна вирва біля триповерхового житлового будинку, виникла пожежа. У результаті нічного удару російських терористів по Миколаєву постраждали 18 осіб. Також є загиблі.

Триває 520-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби російські окупанти завдали масованого ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши три крилаті ракети морського базування «Калібр», п’ять крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К», чотири крилаті ракет Х-22, сім крилатих ракет «Онікс» та 19 ударних БпЛА типу Shahed.