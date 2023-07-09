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Сенцов розповів про бій за важливий рубіж і контузію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Сенцов розповів про бій за важливий рубіж і контузію
Сенцов та його побратими виконали задачу, взяли дуже важкий рубіж
фото з відкритих джерел

Режисер потрапив до лікарні

Відомий режисер та колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов записав відео, в якому розповів про взяття важливого рубежу та отриману контузію.

Він зазначив: «Ми щойно вийшли з бою – ті, хто залишився. Виконали задачу, взяли дуже важкий рубіж. Троє бійців мають осколкові поранення. У мене, напевне, контузія. Неважка».

Під постом режисер написав: «Це було вчора. Сьогодні вже краще. В лікарні. Хлопці теж».

Нагадаємо, український режисер і громадський активіст Олег Сенцов з початку повномасштабного вторгнення Росії перебуває на війні. Останнім часом він воює на запорізькому напрямку.

Раніше Сенцов відреагував на матюкливі заяви сестри про Україну.

До слова, перед прем'єрою фільму українського режисера Олега Сенцова на Венеціанському кінофестивалі відбулася акція на підтримку українських політв'язнів Кремля.

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Теги: Олег Сенцов поранення відео

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