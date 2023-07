Угорщина заявила, що війна в Україні триватиме ще чотири роки: у ЄС відреагували

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що «за даними Євросоюзу війна Росії проти України триватиме ще чотири роки». Так, речник угорського уряду Золтан Ковач розмістив у Twitter відео, на якому Сійярто нарікає, що ЄС активно підтримує Україну та заявляє, що збройне протистояння, за даними ЄС, триватиме ще 4 роки.

Dear Péter, please don’t tell what other people think before you ask them. EU consists of 27 countries. I don’t recall any debate when we said the war will continue for 4 years. War can stop tomorrow. EU is not a problem, Russia is a problem. Ruszkik haza! Legyen béke! 1956 https://t.co/RGPxVbxGaF