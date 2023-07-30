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Угорщина заявила, що війна в Україні триватиме ще чотири роки: у ЄС відреагували

Надія Карбунар
glavcom.ua
Угорщина заявила, що війна в Україні триватиме ще чотири роки: у ЄС відреагували
Мирослав Влаховський відповів, що жодних обговорень про терміни війни Росії проти України на засіданні Євросоюзу не було
фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Влаховський відповів угорському колезі

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що «за даними Євросоюзу війна Росії проти України триватиме ще чотири роки». Так, речник угорського уряду Золтан Ковач розмістив у Twitter відео, на якому Сійярто нарікає, що ЄС активно підтримує Україну та заявляє, що збройне протистояння, за даними ЄС, триватиме ще 4 роки.

«ЄС вважає, що війна в Україні триватиме ще чотири роки. Скільки людей загине за ці чотири роки? Скільки угорців загине за чотири роки? І скільки ще руйнувань буде створено за чотири роки», – каже очільник угорського МЗС.

На це міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Влаховський відповів, що жодних обговорень про терміни війни Росії проти України на засіданні Євросоюзу не було. Він нагадав Угорщині, що війна може закінчитись навіть сьогодні, якщо Росія виведе своїх окупантів з України.

«ЄС складається з 27 країн. Я не пригадую жодних дебатів, коли ми говорили, що війна триватиме 4 роки. Війна може припинитися завтра. ЄС не є проблемою, Росія є проблемою», – написав він.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що війну в Україні можна закінчити лише шляхом дипломатії та переговорів. Він також вважає, що Захід підняв цей конфлікт на світовий рівень і «боротиметься до останнього українського солдата».

Нагадаємо, Орбан заявив, що не вважає президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем, а Україна більше не є суверенною державою, мир залежить від США, а не від України.

Також Орбан назвав частину Закарпаття давньою угорською землею, яка зараз належить Україні.

До слова, прем'єр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Україна не здатна перемогти РФ, а для того, щоб зупинити війну, необхідно укласти угоду між Москвою та Вашингтоном.

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Теги: росія міністр війна відео

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