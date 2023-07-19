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Економічна взаємодія та безпека: Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Ірландії (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Економічна взаємодія та безпека: Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Ірландії (відео)
Глава уряду Ірландії Лео Варадкар приїхав із робочим візитом до україни
фото скріншот відео

Володимир Зеленський: «Хоч Ірландія є нейтральною країною, ця нейтральність не означає байдужості, і це дуже важливо» 

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар, який сьогодні прибув із робочим візитом до України. Про це глава держави повідомив у Facebook.

«Вітаю в Україні главу Уряду Ірландії Лео Варадкар сьогодні проведемо важливі переговори: безпека, політична взаємодія, справедливість для України та наша економічна взаємодія. Хоч Ірландія є нейтральною країною, ця нейтральність не означає байдужості, і це дуже важливо. Дякуємо за всю підтримку!», – зазначив Зеленський.

Під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві Варадкар наголосив, що Росія зараз намагається зламати рішучість українського народу, але це неможливо.

«Сьогоднішнє відвідування місць звірств і моя зустріч тут, у Києві, підтвердили мені, що Росія не досягне успіху, і не можна допустити, щоб Росія досягла успіху», - зазначив глава ірландського уряду.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар вже відвідав разом з генеральним прокурором України Андрієм Костіним місця російських злочинів у Бучі Київської області. 

Теги: міністр Ірландія прокурор Володимир Зеленський Facebook безпека переговори відео

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