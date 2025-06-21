ЗСУ спрогнозували, за скільки часу Росія може захопити Донецьку область

Ворог не відмовиться від спроб тиску – і на полі бою, і на цивільне населення

Росії знадобляться десятки років і мільйони втрат, аби вийти на адмінмежі Донецької області – наразі це виглядає як недосяжна мета. Як інформує «Главком», про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

«Приблизно, як ми рахували, за кілька десятків років і кілька мільйонів втрат вони могли б впоратися (вийти на адміністративні межі Донецької області, – ред.). Давайте подивимося, що на те просування, яке відбувалося після 2023 року, скільки у них втрат після 2023 року – це сотні тисяч осіб… Так, просування безумовно є, але воно в межах окремих районів Донецької області», – підкреслив речник ОСУВ.

Попри це, він застеріг: ворог не відмовиться від спроб тиску – і на полі бою, і на цивільне населення, і на дипломатичному фронті.

«Це не означає, що вони (російські війська, – ред.) не будуть завдавати додаткового тиску на українське суспільство тими самими обстрілами цивільних об’єктів. Плюс це не значить, що вони не будуть тиснути на дипломатичному рівні, намагаючись підірвати зусилля з захисту України», – додав Трегубов.

Раніше президент назвав кількість окупантів, які перебувають на території України.

«На сьогодні 695 тис. російських військових на території України. Плюс Курський, Білгородський напрямки. Я маю на увазі там, де вони напроти Харкова, напроти Сум. Тобто є ще відповідна кількість людей з Сумського напрямку, приблизно 52 тис.», – каже Зеленський.

Як відомо, Російська Федерація за час повномасштабної війни з Україною станом на 21 червня втратила понад 101 тис. військовослужбовців.

Нагадаємо, російські війська все ще намагаються за допомогою малих штурмових груп пробратися на територію Сумської області й домогтися тактичного успіху. Однак кількість їхніх штурмів зменшилася.

Як повідомлялося, Головне управління розвідки Міністерства оборони України розповіло, що Російська Федерація активізувала примусове вербування громадян країн Центральної Азії, зокрема Узбекистану та Таджикистану, для участі у війні проти України. Йдеться передусім про трудових мігрантів, які прибувають до Росії у пошуках заробітку.