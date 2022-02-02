У Києві та області 2 лютого не буде світла: де відключать електрику

На Київщині тривають відключення електроенергії через ремонт мереж

Відключення електроенергії відбудеться через ремонтні роботи

У середу, 2 лютого, у Києві та області плануються масові відключення світла. Про це свідчать дані ДТЕК «Київські регіональні електромережі» та ДТЕК «Київські електромережі».

Відключення електроенергії відбудеться через ремонтні роботи.

У Києві сьогодні заплановано відключення за кількома сотнями адрес. Комунальні служби знеструмлюють будинки для забезпечення безпеки працівників під час усунення дефектів та виконання планових робіт.

Також плануються відключення у Вишгородському, Рокитянському, Києво-Святошинському, Яготинському, Бориспільському, Обухівському, Білоцерківському, Миронівському, Макарівському, Бородянському, Ірпінському, Таращанському, Баришівському, Васильківському, Кагарлицькому, Богуславському та Фастівському районах Київської області.

Нагадаємо, мешканцям столичної висотки втричі підняли ціни за електрику.