У Києві та області 2 лютого не буде світла: де відключать електрику
Відключення електроенергії відбудеться через ремонтні роботи
У середу, 2 лютого, у Києві та області плануються масові відключення світла. Про це свідчать дані ДТЕК «Київські регіональні електромережі» та ДТЕК «Київські електромережі».
Відключення електроенергії відбудеться через ремонтні роботи.
У Києві сьогодні заплановано відключення за кількома сотнями адрес. Комунальні служби знеструмлюють будинки для забезпечення безпеки працівників під час усунення дефектів та виконання планових робіт.
Також плануються відключення у Вишгородському, Рокитянському, Києво-Святошинському, Яготинському, Бориспільському, Обухівському, Білоцерківському, Миронівському, Макарівському, Бородянському, Ірпінському, Таращанському, Баришівському, Васильківському, Кагарлицькому, Богуславському та Фастівському районах Київської області.
Нагадаємо, мешканцям столичної висотки втричі підняли ціни за електрику.