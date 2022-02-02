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    У Києві та області 2 лютого не буде світла: де відключать електрику

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    На Київщині тривають відключення електроенергії через ремонт мереж - У Києві та області 2 лютого не буде світла: де відключать електрику
    На Київщині тривають відключення електроенергії через ремонт мереж
    фото: з відкритих джерел

    Відключення електроенергії відбудеться через ремонтні роботи

    У середу, 2 лютого, у Києві та області плануються масові відключення світла. Про це свідчать дані ДТЕК «Київські регіональні електромережі» та ДТЕК «Київські електромережі».

    Відключення електроенергії відбудеться через ремонтні роботи.

    У Києві сьогодні заплановано відключення за кількома сотнями адрес. Комунальні служби знеструмлюють будинки для забезпечення безпеки працівників під час усунення дефектів та виконання планових робіт.

    Також плануються відключення у Вишгородському, Рокитянському, Києво-Святошинському, Яготинському, Бориспільському, Обухівському, Білоцерківському, Миронівському, Макарівському, Бородянському, Ірпінському, Таращанському, Баришівському, Васильківському, Кагарлицькому, Богуславському та Фастівському районах Київської області.

    Нагадаємо, мешканцям столичної висотки втричі підняли ціни за електрику.

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    Теги: Київ ціни електроенергія Київщина ДТЕК
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    У Києві та області 2 лютого не буде світла: де відключать електрику