Міносвіти не визнає вибори президента у Могилянці – Шкарлет

Міністерство буде оголошувати повторний конкурс

Міністерство освіти та науки не визнаватиме результати виборів президента Національного університету «Києво-Могилянська академія», на яких переміг Сергій Квіт. Про це заявив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет у коментарі «Укрінформу».

На думку міністра вибори відбулися з порушеннями, тому міністерство буде оголошувати повторний конкурс.

«Визнати вибори, які відбувалися не у відповідності з процедурою, міністерство не може. Всі ці порушення викладені спостерігачем, який від МОН був у закладі вищої освіти і спостерігав за цими виборами. Була залучена поліція, ми запросили і записи з камер відеоспостереження, де чітко було видно, що є ознаки того, що виборча скринька залишала виборчу дільницю майже на годину. Потім дуже дивно, коли хтось знайшов цю скриньку чи на сусідній вулиці, чи на будівельному майданчику. Скринька була розбита, чи ту вони повернули чи іншу, багато питань можна задавати. Тому як міністр, як колишній ректор, я точно не визнаю ці вибори. Більш того, буде наказ про проведення повторних виборів», – сказав Шкарлет.

Нагадаємо, 27 січня під час другого туру виборі президента Національного університету «Києво-Могилянська академія» на дільницю увірвалася група невідомих у масках та викрала скриньку з бюлетенями. Її згодом знайшли поліцейські. Скринька була пошкоджена, але пломбу з неї не зірвали. Друга скринька, яку залили зеленкою, також була неушкодженою. Виборча комісія змогла підбити підсумки виборів, оскільки кількість виданих бюлетенів зійшлася з кількістю бюлетенів, які були в скриньках. За результатами виборів переміг колишній міністр освіти та науки України Сергій Квіт. За посаду президента академії змагалися два кандидати: Сергій Квіт та Олександра Гуменна.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Києво-Могилянська академія не змогла обрати президента. Тоді жодний із двох кандидатів не набрав більше 50% голосів.



