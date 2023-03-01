У Києві та області лунав сигнал тривоги: столична влада назвала причину

Ймовірно куля була запущена з північного напрямку в бік Києва

Сигнал повітряної тривоги, що лунав сьогодні у Києві та області, був пов’язаний із нерозпізнаним повітряним об’єктом у небі. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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«Остання тривога в Києві та Київській області була оголошена через нерозпізнаний повітряний об’єкт. За попередніми даними, це була куля невеликого розміру. Ймовірно, вона була запущена з північного напрямку в бік Києва. На даний момент цей об’єкт не становить загрози. Впроваджені відповідні заходи для його ліквідації», – сказав Попко.

Начальник КМВА закликав киян і гостей столиці не ігнорувати повітряні тривоги. «Не робіть помилок, не дозволяйте собі розслаблятися і самотужки оцінювати – серйозна тривога чи ні. Не керуйтеся неофіційною інформацією із соцмереж на кшталт поодиноких зльотів потенційних літаків-носіїв ракет (тощо). Ставтеся до кожного оголошення тривоги максимально відповідально! Пам’ятайте – вартість однієї помилки може бути життя або здоров’я вас і ваших близьких!» , – наголосив Попко.

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Нагадаємо, у Києві та області 1 березня станом на 11:30 звучав сигнал тривоги.

Нагадаємо, триває 371-а доба повномасштабної війни Росії проти України. На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші захисники відбили понад 85 атак противника.