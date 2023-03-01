Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві та області лунав сигнал тривоги: столична влада назвала причину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві та області лунав сигнал тривоги: столична влада назвала причину
фото ілюстративне

Ймовірно куля була запущена з північного напрямку в бік Києва

Сигнал повітряної тривоги, що лунав сьогодні у Києві та області, був пов’язаний із нерозпізнаним повітряним об’єктом у небі. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Остання тривога в Києві та Київській області була оголошена через нерозпізнаний повітряний об’єкт. За попередніми даними, це була куля невеликого розміру. Ймовірно, вона була запущена з північного напрямку в бік Києва. На даний момент цей об’єкт не становить загрози. Впроваджені відповідні заходи для його ліквідації», – сказав Попко.

Начальник КМВА закликав киян і гостей столиці не ігнорувати повітряні тривоги. «Не робіть помилок, не дозволяйте собі розслаблятися і самотужки оцінювати – серйозна тривога чи ні. Не керуйтеся неофіційною інформацією із соцмереж на кшталт поодиноких зльотів потенційних літаків-носіїв ракет (тощо). Ставтеся до кожного оголошення тривоги максимально відповідально! Пам’ятайте – вартість однієї помилки може бути життя або здоров’я вас і ваших близьких!» , –  наголосив Попко.

Нагадаємо, у Києві та області 1 березня станом на 11:30 звучав сигнал тривоги

Нагадаємо, триває 371-а доба повномасштабної війни Росії проти України. На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші захисники відбили понад 85 атак противника.

Теги: тривога війна Київ КМДА безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мешканці Росії чи не щодня тривожаться від вибухів та пожеж: востаннє дрони атакували Туапсе
Банкова відреагувала на атаку безпілотників у Росії
Сьогодні, 11:33
Загарбники втрачають БПЛА
Окупанти збивають власні безпілотники: перехоплення розвідки (аудіо)
Сьогодні, 06:57
Безпілотник виявили за 10 м від забору газової компресорної станції
У Росії безпілотник упав поряд із об'єктом «Газпрому» (фото)
Вчора, 13:18

Новини

У Києві та області лунав сигнал тривоги: столична влада назвала причину
У Києві та області лунав сигнал тривоги: столична влада назвала причину
Стало відомо, хто керував підлітками через телеграм-канал ПВК «Редан»
Стало відомо, хто керував підлітками через телеграм-канал ПВК «Редан»
У столичній підземці відновили продаж паперових QR-квитків
У столичній підземці відновили продаж паперових QR-квитків
У Києві вулиці Олексія Терьохіна повернуто історичну назву
У Києві вулиці Олексія Терьохіна повернуто історичну назву
Столичні центри надання адміністративних послуг відновлюють роботу по суботах
Столичні центри надання адміністративних послуг відновлюють роботу по суботах
У Київській області лунатимуть вибухи
У Київській області лунатимуть вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Ситуація у Придністров'ї загострюється. Росія почала підготовку військових
13K
Резиденція Путіна та Кабаєвої на Валдаї. Вперше опубліковано фото
12K
Підвищення пенсій і виплати військовим по-новому: що зміниться із 1 березня
8811
Переполох у повітряному просторі РФ та загострення ситуації в Придністров'ї. Головне за день
8728
Готуйтесь воювати. Одними добровольцями війну не виграєш
8694
Пілоти розвертали літаки під час рейсів. У небі над Європою з'явилося унікальне явище (фото)

Новини

Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
Сьогодні, 06:22
Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
Вчора, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43

Прес-релізи

Для журналістів змінили правила акредитації ЗСУ – наказ №73
Для журналістів змінили правила акредитації ЗСУ – наказ №73
1 березня, 13:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту