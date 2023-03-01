Банкова відреагувала на атаку безпілотників у Росії
«Бавовна» все частіше змушує росіян впадати у паніку
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не завдає ударів по території Росі, так він відреагував на звинувачення росіян у тому, що Україна атакувала безпілотниками регіони. Про це він написав у власному Twitter-аккаунті.
Радник Єрмака переконаний, що російським пропагандистам час припинити звинувачувати Україну в несанкціонованих атаках, адже ми обороняємося, а не нападаємо.
- Україна не завдає ударів по території Рф. Україна веде оборонну війну з метою деокупації всіх своїх територій. Це аксіома…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 1, 2023
- У Рф наростають процеси паніки й розпаду, проявом яких є збільшення внутрішніх атак невстановлених літальних об’єктів на об’єкти інфраструктури…
За словами Подоляка, у РФ наростають процеси паніки та розвалу. Саме тому проявляються внутрішні атаки невідомих літальних об'єктів на об'єкти інфраструктури.
Нагадаємо, напередодні в місті Туапсе в Краснодарському краї РФ сталися вибухи з подальшою пожежею на нафтозаводі «Роснефти», пабліки повідомляли, що це була атака безпілотників.
До слова, Адигеї, що в Південному федеральному окрузі Росії упав невідомий літальний апарат.
Крім того, 28 лютого у російському Санкт-Петербурзі закривали 200 квадратних кілометрів повітряного простору, а місцевий аеропорт Пулково не приймав літаки після того, як над містом помітили «неопізнаний літаючий об'єкт».
Зауважимо, у Росії безпілотник упав поряд із об'єктом «Газпрому» (фото).
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