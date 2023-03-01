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Банкова відреагувала на атаку безпілотників у Росії

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Банкова відреагувала на атаку безпілотників у Росії
Мешканці Росії чи не щодня тривожаться від вибухів та пожеж: востаннє дрони атакували Туапсе
фото з відкритих джерел

«Бавовна» все частіше змушує росіян впадати у паніку

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не завдає ударів по території Росі, так він відреагував на звинувачення росіян у тому, що Україна атакувала безпілотниками регіони. Про це він написав у власному Twitter-аккаунті.

Радник Єрмака переконаний, що російським пропагандистам час припинити звинувачувати Україну в несанкціонованих атаках, адже ми обороняємося, а не нападаємо.

За словами Подоляка, у РФ наростають процеси паніки та розвалу. Саме тому проявляються внутрішні атаки невідомих літальних об'єктів на об'єкти інфраструктури.

Нагадаємо, напередодні в місті Туапсе в Краснодарському краї РФ сталися вибухи з подальшою пожежею на нафтозаводі «Роснефти», пабліки повідомляли, що це була атака безпілотників.

До слова, Адигеї, що в Південному федеральному окрузі Росії упав невідомий літальний апарат

Крім того, 28 лютого у російському Санкт-Петербурзі закривали 200 квадратних кілометрів повітряного простору, а місцевий аеропорт Пулково не приймав літаки після того, як над містом помітили «неопізнаний літаючий об'єкт».

Зауважимо, у Росії безпілотник упав поряд із об'єктом «Газпрому» (фото).

Читайте також: «Бавовна» у Краснодарському краї: момент вибуху на нафтобазі (відео)
Теги: безпілотник Михайло Подоляк

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