Банкова відреагувала на атаку безпілотників у Росії

Мешканці Росії чи не щодня тривожаться від вибухів та пожеж: востаннє дрони атакували Туапсе

«Бавовна» все частіше змушує росіян впадати у паніку

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не завдає ударів по території Росі, так він відреагував на звинувачення росіян у тому, що Україна атакувала безпілотниками регіони. Про це він написав у власному Twitter-аккаунті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Радник Єрмака переконаний, що російським пропагандистам час припинити звинувачувати Україну в несанкціонованих атаках, адже ми обороняємося, а не нападаємо.

- Україна не завдає ударів по території Рф. Україна веде оборонну війну з метою деокупації всіх своїх територій. Це аксіома…

- У Рф наростають процеси паніки й розпаду, проявом яких є збільшення внутрішніх атак невстановлених літальних об’єктів на об’єкти інфраструктури… Будь ласка, читайте текст після реклами March 1, 2023

За словами Подоляка, у РФ наростають процеси паніки та розвалу. Саме тому проявляються внутрішні атаки невідомих літальних об'єктів на об'єкти інфраструктури.

Нагадаємо, напередодні в місті Туапсе в Краснодарському краї РФ сталися вибухи з подальшою пожежею на нафтозаводі «Роснефти», пабліки повідомляли, що це була атака безпілотників.

До слова, Адигеї, що в Південному федеральному окрузі Росії упав невідомий літальний апарат.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, 28 лютого у російському Санкт-Петербурзі закривали 200 квадратних кілометрів повітряного простору, а місцевий аеропорт Пулково не приймав літаки після того, як над містом помітили «неопізнаний літаючий об'єкт».

Зауважимо, у Росії безпілотник упав поряд із об'єктом «Газпрому» (фото).