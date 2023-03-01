У Києві та області лунав сигнал повітряної тривоги (оновлено)

Громадянам слід негайно пройти в укриття

У Києві та області 1 березня станом на 11:30 звучав сигнал тривоги. Також традиційно «червоні» Крим, Луганщина та Донеччина. Згодом о 12:15 прозвучав відбій повітряної тривоги в столиці та регіоні. Киян та жителів області закликали перебувати в укриттях або в інших безпечних місцях до відбою повітряної тривоги. За попередньою інформацію у небі над областю був помічений невстановлений літальний об'єкт.

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Згодом київська ОВА підтвердила інформацію «повітряний об'єкт» над областю

«Київщина! У небі виявили повітряний об'єкт. У зв'язку з цим можлива робота сил та засобів ППО. Будьте в укриттях або в інших безпечних місцях до відбою!» – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, триває 371-а доба повномасштабної війни Росії проти України. На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші захисники відбили понад 85 атак противника.