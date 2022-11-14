У Києві та області пройдуть військові навчання: що відомо

У зв'язку з проведенням навчань буде здійснюватися переміщення особового складу та рух важкої техніки

Протягом 15-17 листопада у Києві та області пройдуть військові навчання за участі підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва. Про це повідомив заступник командувача Сухопутних військ Олександр Павлюк.

У ході тренування відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння.

«Метою заходу є нарощування бойових (оперативних) спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції. У зв'язку з проведенням навчань буде здійснюватися переміщення особового складу та рух важкої техніки», – зазначив Павлюк.

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Як повідомлялося, у Вишгородському районі проходять навчання для саперів. Через це в деяких громадах можуть бути звуки вибухів.

Нагадаємо, триває 264-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат триває підготовка мобілізованого ворожого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше його переміщення до районів ведення бойових дій.