«Укренерго» заявило, що споживання електроенергії зросло

Хмарна погода збільшила обсяг енергоспоживання

Унаслідок російських ударів – на ранок є нові знеструмлення у Запорізькій, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, компанія наголосила, що споживання електроенергії зросло.

«Сьогодні, 14 вересня, станом на 09:30, воно було на 2% вищим, ніж у цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 11 вересня. Причина – хмарна погода у більшості регіонів України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі», – додається у заяві.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Сергій Корецький зауважив, що Україна суттєво краще підготувалася до можливих російських атак на енергетичну інфраструктуру цієї зими, ніж торік. Водночас захистити всі об'єкти від ударів неможливо.

Як повідомлялося, Україна готується до ймовірно найважчої зими за час повномасштабної війни. Серед найбільш вразливих до нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі міст опинилися Київ, Одеса та Кривий Ріг.