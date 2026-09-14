Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Укренерго» заявило, що споживання електроенергії зросло

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Укренерго» заявило, що споживання електроенергії зросло
Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів
фото: «Укренерго»

Хмарна погода збільшила обсяг енергоспоживання

Унаслідок російських ударів – на ранок є нові знеструмлення у Запорізькій, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, компанія наголосила, що споживання електроенергії зросло.

«Сьогодні, 14 вересня, станом на 09:30, воно було на 2% вищим, ніж у цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 11 вересня. Причина – хмарна погода у більшості регіонів України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі», – додається у заяві.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Сергій Корецький зауважив, що Україна суттєво краще підготувалася до можливих російських атак на енергетичну інфраструктуру цієї зими, ніж торік. Водночас захистити всі об'єкти від ударів неможливо. 

Як повідомлялося, Україна готується до ймовірно найважчої зими за час повномасштабної війни. Серед найбільш вразливих до нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі міст опинилися Київ, Одеса та Кривий Ріг. 

Читайте також:

Теги: енергетика Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Макові брати. Як побутова культура споріднює українців з жителями Європи
Макові брати. Як побутова культура споріднює українців з жителями Європи
10 вересня, 07:32
Проблема прайс-кепів виходить далеко за межі поточних цін на електроенергію, наголошує Кудрицький
Кудрицький: Непередбачувана зміна прайс-кепів відлякує інвесторів і гальмує розвиток нової генерації
25 серпня, 14:38
Зеленський заслухав доповідь про енергетику
Зеленський визначив пріоритети для підготовки енергетики до опалювального сезону
18 серпня, 18:27
«Мособленерго» обіцяло відновити електропостачання протягом двох годин після відключення
У Підмосков’ї сталося відключення світла після атаки дронів
18 серпня, 12:15
Раніше президент України пояснив журналістам, чому посланці Трампа приїхали до Києва потягом
Зеленський назвав питання, які будуть винесені на тристоронню зустріч
8 вересня, 12:50
На українську енергетику країна виділила понад €640 тис
Німеччина профінансувала нову партію енергообладнання для Дніпропетровщини
8 вересня, 15:02
Обмежень електропостачання не прогнозують
Російські удари знеструмили споживачів у п’яти областях України
9 вересня, 11:10
Водночас речник Путіна повторив тезу Кремля про нібито готовність Росії до мирного врегулювання війни
Кремль відреагував на пропозицію України стосовно енергетичного перемир’я
10 вересня, 18:22
Карні також заявив про готовність Канади й надалі збільшувати допомогу Україні.
Канада допоможе Україні пройти складну зиму – Карні
10 вересня, 20:48

Суспільство

Меценат Денис Парамонов подарував школам Білої Церкви сучасні пристрої
Меценат Денис Парамонов подарував школам Білої Церкви сучасні пристрої
Продуктів достатньо, але полиці порожні: міністр пояснив причину
Продуктів достатньо, але полиці порожні: міністр пояснив причину
РФ готує нову хвилю ударів. Повітряні сили попередили українців
РФ готує нову хвилю ударів. Повітряні сили попередили українців
Україна та США домовилися розвивати співпрацю у ветеранській сфері
Україна та США домовилися розвивати співпрацю у ветеранській сфері
«Укренерго» заявило, що споживання електроенергії зросло
«Укренерго» заявило, що споживання електроенергії зросло
Генпрокурор підтвердив, що виїхав за кордон
Генпрокурор підтвердив, що виїхав за кордон

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 вересня 2026
108K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
80K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
59K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Сьогодні, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
Вчора, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41

Прес-релізи

Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
12 вересня, 14:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua