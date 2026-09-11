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Міністр закордонних справ Естонії прибув до Києва

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Міністр закордонних справ Естонії прибув до Києва
Очільник МЗС Естонії прибув до України з неанонсованим візитом
скриншот з відео

Маргус Цахкна не розкрив деталей свого візиту, однак до української столиці цього ж дня приїхав і глава польської дипломатії Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна у п'ятницю, 11 вересня, прибув до Києва. Про свій візит він повідомив у соцмережі X, інформує «Главком»

Програму перебування в Україні та перелік запланованих зустрічей очільник естонського зовнішньополітичного відомства наразі не розкрив.

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Естонія залишається одним із партнерів України та послідовно виступає за продовження військової і політичної підтримки Києва, а також посилення тиску на Росію.

Нагадаємо, цього ж дня до Києва прибув міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Про свій приїзд він повідомив фотографією із залізничного вокзалу української столиці. «Доброго дня з Києва», – написав Сікорський.

На вокзалі польського міністра зустріли заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко, тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич та посол України в Польщі Василь Боднар.

Раніше Сікорський не виключив можливості залучення президента Польщі Кароля Навроцького до обговорення питання постачання Україні ракет для систем Patriot.

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Теги: Київ Естонія політика

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