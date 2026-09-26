Головна Київ Новини
search button user button menu button

Де у Києві проходитимуть продуктові ярмарки 26-27 вересня (адреси)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Де у Києві проходитимуть продуктові ярмарки 26-27 вересня (адреси)
На ярмарках можна закупитися свіжими овочами, фруктами та м'ясом за помірними цінами
фото: glavcom.ua

Продуктові ярмарки відбудуться у всіх районах столиці

У вихідні, 26 та 27 вересня, в Києві відбудуться сезонні ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Зокрема, у суботу 26 вересня ярмарки відбудуться в:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
  • Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);
  • Дніпровському районі – бульв. Ігоря Шамо, 2-12;
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Патріарха Мстислава Скрипника та Богданівської);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 7-11.

У неділю 27 вересня ярмарки відбудуться в:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;
  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.

Нагадаємо, закупівельна ціна молока-сировини в Україні на початку вересня зросла й до кінця року може сягнути 17–17,50 грн за кілограм без ПДВ. За офіційною статистикою, у січні-серпні 2026 року продукти харчування в Україні загалом подорожчали на 3%. Найбільше серед основних продовольчих категорій зросли ціни на хліб і хлібопродукти – на 12,6%, окремо хліб додав 10,3%. Макаронні вироби подорожчали на 7,9%, риба та продукти з риби – на 13,1%.

За рік ціни на окремі молочні товари вже зросли суттєво: за даними «Главкома», деякі позиції подорожчали приблизно на третину. Утім, цей прогноз стосується саме молочної продукції: офіційні дані Держстату не дають підстав говорити про однакове подорожчання всіх продуктів восени – динаміка різниться залежно від категорії.

Теги: продукти ярмарок Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ останнім часом перетворився у справжнє прифронтове місто з безперервними повітряними тривогами
«Це вже не просто шахеди». Радник президента Флеш про терор Києва та проблеми української ППО
2 вересня, 12:21
Масово в Україні підробляють молочні продукти
Названо найбільш фальсифіковані продукти в Україні
25 серпня, 04:59
Віра Брежнєва показалася у Києві
Віра Брежнєва відвідала Одеський кінофестиваль у Києві. Організатори змушені виправдовуватися
28 серпня, 16:56
Глава МЗС України Андрій Сибіга розкрив суперечність у заявах Росії про мир та дипломатію
МЗС розкрило ціну російських заяв про дипломатію
28 серпня, 06:18
Небо на Києвом затягнули важкі хмари. 1 вересня 2026 року
На Київ та область насувається гроза, оголошено «жовтий» рівень небезпеки
1 вересня, 11:50
Евакуація українців залізницею на початку повномасштабного вторгнення Росії
Евакуація Києва взимку? Флеш пояснив свою заяву
6 вересня, 12:31
Повторне цвітіння каштанів у Києві. Вересень 2026 року
У Києві вдруге за рік розквітли каштани: чи варто радіти аномалії
7 вересня, 12:47
Пункти незламності у Києві минулої зими
Опалювальний сезон у Києві: влада міста повідомила, наскільки столиця готова до зими
18 вересня, 09:56
Аварія сталася на Кільцевій дорозі близько 23:00 17вересня
У Києві 24-річна байкерка загинула, впавши на відбійник
18 вересня, 11:18

Новини

Де у Києві проходитимуть продуктові ярмарки 26-27 вересня (адреси)
Де у Києві проходитимуть продуктові ярмарки 26-27 вересня (адреси)
Повітряна тривога у Києві тривала 33 хвилини
Повітряна тривога у Києві тривала 33 хвилини
Сергій Ребров поки що не планує повертатись до тренеської роботи
Сергій Ребров поки що не планує повертатись до тренеської роботи
Війська РФ вдарили дроном по ліцею на Київщині (відео)
Війська РФ вдарили дроном по ліцею на Київщині (відео)
Масована атака на Київ 25 вересня: загинуло сім людей, багато поранених (оновлено)
Масована атака на Київ 25 вересня: загинуло сім людей, багато поранених (оновлено)
Цими вихідними тимчасово змінять маршрут нічні автобуси № 132-Н
Цими вихідними тимчасово змінять маршрут нічні автобуси № 132-Н

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 вересня 2026
65K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
52K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua