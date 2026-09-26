Де у Києві проходитимуть продуктові ярмарки 26-27 вересня (адреси)

На ярмарках можна закупитися свіжими овочами, фруктами та м'ясом за помірними цінами

Продуктові ярмарки відбудуться у всіх районах столиці

У вихідні, 26 та 27 вересня, в Києві відбудуться сезонні ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Зокрема, у суботу 26 вересня ярмарки відбудуться в:

Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);

Дніпровському районі – бульв. Ігоря Шамо, 2-12;

Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Патріарха Мстислава Скрипника та Богданівської);

Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 7-11.

У неділю 27 вересня ярмарки відбудуться в:

Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);

Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;

Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;

КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;

КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.

Нагадаємо, закупівельна ціна молока-сировини в Україні на початку вересня зросла й до кінця року може сягнути 17–17,50 грн за кілограм без ПДВ. За офіційною статистикою, у січні-серпні 2026 року продукти харчування в Україні загалом подорожчали на 3%. Найбільше серед основних продовольчих категорій зросли ціни на хліб і хлібопродукти – на 12,6%, окремо хліб додав 10,3%. Макаронні вироби подорожчали на 7,9%, риба та продукти з риби – на 13,1%.

За рік ціни на окремі молочні товари вже зросли суттєво: за даними «Главкома», деякі позиції подорожчали приблизно на третину. Утім, цей прогноз стосується саме молочної продукції: офіційні дані Держстату не дають підстав говорити про однакове подорожчання всіх продуктів восени – динаміка різниться залежно від категорії.