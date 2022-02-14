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    У Києві можуть піднятися ціни на таксі: водії бастують заради підвищення тарифів

    У Києві водії колоною вирушать до офісів компаній - У Києві можуть піднятися ціни на таксі: водії бастують заради підвищення тарифів
    У Києві водії колоною вирушать до офісів компаній
    фото з відкритих джерел

    З ініціативою протесту виступили водії шести служб

    У Києві та інших містах України 14 лютого водії таксі оголосили страйк та вимагають підняти тарифи. Це може призвести до здорожчання проїзду. Про це йдеться у Сніданку з 1+1.

    Водії зібралися близько дев'ятої ранку на вулиці Борщагівській. Зазначимо, що страйкують не всі служби. Тому хвилюватися, що сьогодні не буде чим добратися, не варто.

    З ініціативою підняти тарифи на проїзд виступили водії шести служб, так званих агрегаторів. Тобто, тих які ми звикли викликати через додаток у смартфоні. Це по суті водії компаній, які не є класичними таксі, а лише з’єднують водія і пасажира.

    Таксисти пояснюють, страйкують проти сервісів, на які працюють. Бо ті забирають у них занадто велику частину заробітку.

    «Дуже важко ремонт здійснювати, подивіться на якість доріг. Від того, що я заробив, отримую 55%. З них я ще заправляюсь. Тобто так, для підтримки штанів», – розповів столичний таксист Андрій.

    Чоловік пояснив, окрім обслуговування та заправки машини, хоче достатньо заробляти. Єдиний вихід – підняти тарифи.

    Голова таксомоторної асоціації України Андрій Антонюк розповів, що ціни можуть бути вигідними і водіям і пасажирам, коли їх будуть встановлювати перевізники спільно з місцевою владою в кожному місті індивідуально. На це повинні бути закони. І вони мають вимагати від агрегатора нести відповідальність за життя та здоров’я пасажирів.

    У Києві водії колоною вирушать до офісів компаній. В інших містах України – водії на знак протесту просто не будуть брати замовлення. Про участь в акції заявили 5000 учасників.

    Нагадаємо, у Києві таксист Bolt побив пасажира за прохання увімкнути радіо.

    Також, у Києві поліцейські затримали таксиста, який підсипав наркотики у напій пасажирці, а потім пограбував її.

    Теги: таксі Київ тарифи машини
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    У Києві можуть піднятися ціни на таксі: водії бастують заради підвищення тарифів