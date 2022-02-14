Поліцейські затримали чоловіка, який обстріляв Офіс президента з рогатки

Чоловік стріляв з рогатки по вікнах будівлі Офісу Президента і тим самим пошкодив шибки

Чоловік стріляв з рогатки по вікнах будівлі Офісу Президента і тим самим пошкодив шибки

Киянин стріляв по вікнах металевими кульками

У понеділок, 14 лютого, на вулиці Банковій, що знаходиться в Печерському районі Києва стався інцидент. Невідомий чоловік стріляв з рогатки по вікнах будівлі Офісу Президента і тим самим пошкодив шибки. Про це повідомляє поліція Києва.

Співробітники поліції спільно з працівниками Управління державної охорони затримали 32-річного жителя Києва біля будівлі Офісу Президента. Чоловік стріляв по вікнах адміністративної будівлі металевими кульками з рогатки. В результаті обстрілу, пошкоджено скло двох вікон адміністративної будівлі.

Порушника було доставлено до районного управління поліції для визначення мотивів вчинку, тож на данний момент невідомо, чому чоловік скоїв акт хуліганства. Також повідомляється, що на даний момент співробітники правоохоронних органів проводять першочергові слідчі заходи.

Варто уточнити, що факт події зафіксували в Печерському управлінні поліції. Після проведення перевірки, діям 32-річного киянина буде надана правова кваліфікація.

Нагадаємо, у селі Горенка, що під Києвом, двоє чоловіків силою і зі стріляниною заволоділи чужим автомобілем BMW, виштовхавши власника з салону.

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