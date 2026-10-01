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Атака на Південний міст: як курсує метро та наземний транспорт у Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Атака на Південний міст: як курсує метро та наземний транспорт у Києві
На місці влучання у Південний міст сталося займання
фото: соцмережі

Поїзди «зеленої» лінії метро рухаються лише підземними ділянками

У Києві внаслідок ворожої атаки зранку 1 жовтня по Південному мосту за попередніми результатами огляду фахівці КП «Київавтошляхміст» критичних пошкоджень споруди не виявили. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, автобуси №№ 22, 91 відновлюють рух через Південний міст і курсують за звичайними схемами руху.

На Південному мосту тривають обстеження конструкцій метро. Про відновлення руху поїздів метрополітену у звичайному режимі повідомлять додатково.

Наразі поїзди «зеленої» лінії курсують між станціями «Сирець» – «Видубичі» та «Осокорки» – «Червоний хутір».

Раніше повідомлялося, що на Південному мосту тимчасово зі змінами курсують поїзди «зеленою» лінією метро та наземний громадський транспорт. Фахівці КП «Київавтошляхміст» обстежують стан споруди, попередньо вагони метро не пошкоджено, їх також додатково оглянуть. 

За даними КМДА, близько 11:30 під час руху поїзда через систему вентиляції до салону потрапив пил, що піднявся внаслідок вибухової хвилі після удару БпЛА.

«Пасажири та машиніст не постраждали. Скло й конструкції вагона не пошкоджені. Поїзд доправили до електродепо для додаткового огляду», – йдеться у дописі.

Пасажирів попереджають – поїзди «зеленої» лінії метро рухаються лише підземними ділянками:

  • «Сирець» – «Видубичі»;
  • «Осокорки» –«Червоний хутір».

Автобуси №№ 22, 91 курсуватимуть через Дарницький залізничний міст в обох напрямках.

Нагадаємо, у Києві зранку 1 жовтня, під час чергової повітряної атаки, сталися два влучання БпЛА поблизу опор Південного мосту. Рух метро та автомобілів було зупинено, на місце прибули фахівці.

Теги: Київ громадський транспорт метро

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