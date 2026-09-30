Удар балістикою по Києву: оприлюднено фото з наслідками
У Києві дві людини загинули, ще чотири постраждали внаслідок російського обстрілу
З вечора 29 вересня та проти ночі 30 вересня 2026 року внаслідок російського обстрілу сталися пожежі та руйнування у чотирьох районах Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
У Святошинському районі горів приватний будинок, ще пошкоджені близько 10.
Також у Подільському районі ворог поцілив у нежитлову будівлю, через що виникла пожежа покрівлі та будматеріалів на шостому поверсі. Зокрема, пожежа та руйнування після атаки виникли у складській будівлі.
Вогнеборці оперативно ліквідували. Ще за однією адресою сталася пожежа двоповерхового приватного будинку.
Водночас у Голосіївському районі сталося загоряння лазні, побутівки та бетонозмішувача. Пожежу ліквідували.
У Соломʼянському районі горів травʼяний настил на відкритій території.
За даними ДСНС, у Києві дві людини загинули, ще чотири постраждали внаслідок російського обстрілу.
Нагадаємо, вночі 30 вересня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами та безпілотниками. Після серії вибухів у столиці виникли проблеми зі світлом.
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