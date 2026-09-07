Росіяни атакували понад 50 населених пунктів Запорізької області

Росіяни атакували Запоріжжя та десятки населених пунктів в області

За одну добу окупанти завдали 806 ударів, четверо людей отримали поранення

Російські війська протягом минулої доби атакували 53 населені пункти Запорізької області. Внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району поранення отримали четверо людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Запорізьку ОВА.

Загалом протягом доби окупанти завдали 806 ударів по території регіону. Найбільше атак здійснили за допомогою безпілотників. Російська авіація завдала 24 ударів по Кушугуму, Зарічному, Малокатеринівці, Васильковому, Розумівці, Юрківці, Запасному, Оріхову, Верхній Терсі, Долинці, Воздвижівці, Копанях, Червоному Яру, Микільському, Червоній Криниці, Новосолошиному, Омельнику та Сонячному.

Ще 614 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дронів, атакували Запоріжжя, Комишуваху, Новояковлівку, Лисогірку, Біленьке, Значкове, Андріївку, Степногірськ, Приморське, Павлівку, Лук'янівське, Степове, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Новопавлівку, Малу Токмачку та низку інших населених пунктів області.

Також російські війська дев'ять разів обстріляли регіон із реактивних систем залпового вогню. Під ударами опинилися Плавні, Новоданилівка, Новоандріївка, Преображенка, Мала Токмачка, Воздвижівка та Червона Криниця.

Крім того, окупанти здійснили 159 артилерійських ударів по Степногірську, Степовому, Приморському, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Преображенці та інших населених пунктах.

Упродовж доби надійшло 50 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житлових будинків, автомобілів та господарських споруд.

Нагадаємо, у ніч проти 7 вересня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок ворожого удару в місті спалахнула пожежа у торговельному центрі.