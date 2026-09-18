Головна Київ Новини
search button user button menu button

Козацькі персні XVII ст. та раритетний патефон: митники Києва зупинили вивіз цінностей (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Козацькі персні XVII ст. та раритетний патефон: митники Києва зупинили вивіз цінностей (фото)
Портативний патефон «СП-1» має високу цінність серед колекціонерів
фото: Київська митниця/Facebook

Під час митного контролю правоохоронці виявили предмети з ознаками старовини та направили їх на експертизу

Київська митниця вилучила з міжнародних поштових відправлень козацькі персні XVII століття та рідкісний портативний патефон «СП-1», які намагалися незаконно переслати за кордон – до Польщі та Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прессужбу Київської митниці.

Під час митного контролю правоохоронці виявили предмети з ознаками старовини та направили їх на експертизу до Національного музею історії України. Фахівці підтвердили, що вилучені срібні персні – це автентичні чоловічі прикраси козацької доби XVII століття з археологічним походженням, оздоблені гравірованим орнаментом.

Автентичні чоловічі срібні персні козацької доби XVII ст.
Автентичні чоловічі срібні персні козацької доби XVII ст.
фото: Київська митниця/Facebook
Персні оздоблені гравірованим орнаментом
Персні оздоблені гравірованим орнаментом
фото: Київська митниця

У митниці наголосили, що предмети археології заборонено продавати, колекціонувати приватним особам та вивозити за межі держави.

В іншій посилці виявили портативний патефон «СП-1» у робочому стані. Таку техніку випускали в Ленінграді невеликим тиражем з 1948 по 1950-ті роки. Через короткий період виробництва цей рідкісний програвач має високу цінність серед колекціонерів.

Портативний патефон «СП-1» досі у робочому стані
Портативний патефон «СП-1» досі у робочому стані
фото: Київська митниця/Facebook

За фактом спроби незаконного пересилання культурних цінностей склали протоколи про порушення митних правил (ч. 2 ст. 473 Митного кодексу України). Усі артефакти вилучили до рішення суду.

Нагадаємо, фонди українських музеїв поповнилися унікальними культурними цінностями. Київська митниця передала державним заповідникам раритетну скриньку епохи модерну та колекційну порцеляну, які зловмисники намагалися незаконно вислати з України у міжнародних поштових відправленнях. Усі предмети були вчасно виявлені столичними митниками, конфісковані за рішенням суду, а згодом – за рішенням Експертно-фондової ради при Міністерстві культури – передані до державної частини Музейного фонду України.  

Раніше київські митники завадили вивезенню до Австралії раритетної банкноти УНР 1918 року. Під час митного контролю міжнародного поштового відправлення, що прямувало з Києва до Австралії, інспектори митниці виявили цінну історичну знахідку – справжню 100-гривневу банкноту часів Української Народної Республіки. Цей грошовий знак, емітований у 1918 році, є свідченням того, що ще понад сто років тому Україна мала власну фінансову систему та державну символіку. 

Теги: кордон Україна митниця Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фасад готелю «Україна» на Майдані Незалежності перетворився на гігантську світлову проєкцію
У День Незалежності у центрі Києва засяяв гігантський прапор України
24 серпня, 23:45
Київ потрапив під атаку БпЛА
Росія атакувала Київ: БпЛА впав між житловими будинками (оновлено)
30 серпня, 06:35
Відбій було оголошено о 15:36
У Києві сьома за добу повітряна тривога тривала 33 хвилини, лунали вибухи
30 серпня, 15:40
Повітряна тривога у Києві тривала 17 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 17 хвилин
31 серпня, 05:30
Близько 8:50 керманич Volkswagen на повній швидкості зіткнувся із маршрутним автобусом, після чого в’їхав в зупинку з людьми
У Солом’янському районі Києва авто влетіло в зупинку з людьми: є загиблі та поранені
19 серпня, 09:27
Відвідувачі фестивалю зможуть познайомитися з тваринами і подарувати одній із них новий дім
Шанс знайти улюбленця: у Києві пройде фестиваль котів і собак із притулків
25 серпня, 18:33
Серед експонатів виставки п’ять прапорів, пов’язаних із важливими моментами української історії
Символи президента та хмара мрій: чому варто відвідати інтерактивну виставку Ukraine WOW «Той день»
27 серпня, 13:31
Віткофф на зустрічах із Зеленським та Путіним
Дві столиці – два прийоми: як Київ та Москва зустрічали посланців Трампа
6 вересня, 15:39
Рятувальники гасять пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу
Нічна атака на Київ: семеро поранених, у двох районах вирували пожежі
11 вересня, 08:28

Новини

На Київщині перед судом постане командир, який вимагав 80 тис. грн у сестри бійця
На Київщині перед судом постане командир, який вимагав 80 тис. грн у сестри бійця
Козацькі персні XVII ст. та раритетний патефон: митники Києва зупинили вивіз цінностей (фото)
Козацькі персні XVII ст. та раритетний патефон: митники Києва зупинили вивіз цінностей (фото)
Повітряна тривога – не кінець уроку: у школах Києва запроваджено нові правила
Повітряна тривога – не кінець уроку: у школах Києва запроваджено нові правила
У Києві 24-річна байкерка загинула, впавши на відбійник
У Києві 24-річна байкерка загинула, впавши на відбійник
Жорстоке побиття на Подолі: підлітки напали на чоловіка у його ж дворі через зауваження
Жорстоке побиття на Подолі: підлітки напали на чоловіка у його ж дворі через зауваження
Порожні прилавки і помідори по 1 тис. грн. Катастрофа оновленого Бессарабського ринку у фото
Порожні прилавки і помідори по 1 тис. грн. Катастрофа оновленого Бессарабського ринку у фото

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 вересня: ситуація на фронті
163K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 вересня 2026
135K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
89K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
72K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори

Новини

В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua