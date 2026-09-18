Козацькі персні XVII ст. та раритетний патефон: митники Києва зупинили вивіз цінностей (фото)

Під час митного контролю правоохоронці виявили предмети з ознаками старовини та направили їх на експертизу

Київська митниця вилучила з міжнародних поштових відправлень козацькі персні XVII століття та рідкісний портативний патефон «СП-1», які намагалися незаконно переслати за кордон – до Польщі та Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прессужбу Київської митниці.

Під час митного контролю правоохоронці виявили предмети з ознаками старовини та направили їх на експертизу до Національного музею історії України. Фахівці підтвердили, що вилучені срібні персні – це автентичні чоловічі прикраси козацької доби XVII століття з археологічним походженням, оздоблені гравірованим орнаментом.

Автентичні чоловічі срібні персні козацької доби XVII ст. фото: Київська митниця/Facebook

Персні оздоблені гравірованим орнаментом фото: Київська митниця

У митниці наголосили, що предмети археології заборонено продавати, колекціонувати приватним особам та вивозити за межі держави.

В іншій посилці виявили портативний патефон «СП-1» у робочому стані. Таку техніку випускали в Ленінграді невеликим тиражем з 1948 по 1950-ті роки. Через короткий період виробництва цей рідкісний програвач має високу цінність серед колекціонерів.

Портативний патефон «СП-1» досі у робочому стані фото: Київська митниця/Facebook

За фактом спроби незаконного пересилання культурних цінностей склали протоколи про порушення митних правил (ч. 2 ст. 473 Митного кодексу України). Усі артефакти вилучили до рішення суду.

Нагадаємо, фонди українських музеїв поповнилися унікальними культурними цінностями. Київська митниця передала державним заповідникам раритетну скриньку епохи модерну та колекційну порцеляну, які зловмисники намагалися незаконно вислати з України у міжнародних поштових відправленнях. Усі предмети були вчасно виявлені столичними митниками, конфісковані за рішенням суду, а згодом – за рішенням Експертно-фондової ради при Міністерстві культури – передані до державної частини Музейного фонду України.

Раніше київські митники завадили вивезенню до Австралії раритетної банкноти УНР 1918 року. Під час митного контролю міжнародного поштового відправлення, що прямувало з Києва до Австралії, інспектори митниці виявили цінну історичну знахідку – справжню 100-гривневу банкноту часів Української Народної Республіки. Цей грошовий знак, емітований у 1918 році, є свідченням того, що ще понад сто років тому Україна мала власну фінансову систему та державну символіку.