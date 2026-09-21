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Окупанти атакували Київщину: травмовано жінку, спалахнули три будинки

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Окупанти атакували Київщину: травмовано жінку, спалахнули три будинки
Пошкоджено три приватні будинки, які загорілися після атаки
фото: ДСНС

На місці працюють рятувальники Державної служби України, які ліквідують наслідки удару ворога

В Обухівському районі Київської області внаслідок російської атаки травмовано жінку. Також пошкоджено три приватні будинки, у яких виникли пожежі. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, пише «Главком».

За його словами, жінка отримала ушкодження ноги та руки. Наразі їй надають медичну допомогу. Крім того, в Обухівському районі пошкоджено три приватні будинки. Внаслідок атаки вони загорілися. На місці працюють рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які ліквідовують пожежі.

Атаки російських безпілотників по Київській області тривали протягом 20 вересня, ночі та ранку 21 вересня. За добу в області пошкоджено 34 цивільні об’єкти у Фастівському, Вишгородському, Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах. Серед них – приватні будинки, складські та виробничі приміщення, гуртожиток, адміністративні будівлі, СТО, АЗС, транспорт та об’єкти інфраструктури.

Служби продовжують працювати на місцях та фіксувати наслідки російської атаки.

Варто нагадати, що на Київщині після атаки безпілотників зафіксували пошкодження у кількох районах. У Бориспільському районі триває ліквідація пожежі у складських приміщеннях, над місцем події здіймається густий стовп диму.

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Теги: Київщина обстріл війна Україна

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