Окупанти вдарили по Дніпру: спалахнула пожежа

Внаслідок удару поранена людина, також у місті сталася пожежа

Внаслідок російської атаки поранена людина, наслідки удару уточнюють

Російські окупаційні війська вдень 11 вересня атакували Дніпро. Внаслідок удару поранена людина, також у місті сталася пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжа.

«Через російський удар поранено людину. Крім того, у місті сталася пожежа», – повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Перед цим, о 14:33, у Дніпрі пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух баражувальних боєприпасів «Бандероль» у напрямку міста. Інформацію про характер пошкоджень та наслідки атаки уточнюють.

Нагадаємо, 10 вересня російські війська атакували ударними безпілотниками центр Павлограда. Внаслідок атаки загалом загинули п'ятеро людей.

Російські дрони знищили магазини, торговельні павільйони та автомобілі. За даними Дніпропетровської ОВА, частина вулиці в середмісті була фактично зруйнована, а близько 90% пошкоджених об'єктів становили комерційні приміщення. Станом на вечір 10 вересня у лікарнях перебували 67 постраждалих, серед яких восьмеро дітей.