На Київщині знайдено тіло нацгвардійця, який зник минулого тижня (фото, відео)



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Життя 24-річного Богдана Хамаздіра трагічно обірвалося за кермом улюбленого мотоцикла Фото: Нацгвардія

За попередніми даними, хлопець загинув у результаті ДТП

10 червня поліція Київщини розшукала тіло 24-річного жителя Кагарлика, бійця Національної гвардії Богдана Хамаздіра, який зник минулого тижня.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

9 червня до поліції звернулись родичі чоловіка та повідомили про його зникнення. Відомо, що Богдан у ніч на 7 червня поїхав на власному мотоциклі у невідомому напрямку та додому не повернувся.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України. Було розпочато проведення оперативно-розшукових заходів щодо встановлення місцеперебування хлопця.

Як повідомив т.в.о. начальника Кагарлицького відділення поліції Дмитро Литвин, на його пошуки був піднятий по тривозі весь особовий склад районної поліції, орієнтовані усі мобільні поліцейські наряди, задіяні бійці Нацгвардії України та полку «Миротворець», громадськість, небайдужі жителі району.

За допомогою камер відеоспостереження працівники поліції встановили напрямок, в якому рухався мотоцикліст, та почали детально оглядати усі дороги.

Знайшли тіло молодого чоловіка на узбіччі, у кущах, на відстані близько 30 км від того місця, де він був зафіксований камерами спостереження. Також виявлено мотоцикл з характерники для ДТП пошкодженнями.

За попередніми даними, хлопець загинув у результаті дорожньої аварії. Тіло його направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

Про смерть молодика також повідомила Бригада швидкого реагування Національної гвардії на своїй сторінці у Facebook. «В нашій частині жахлива втрата: внаслідок ДТП в районі Кагарлика загинув наш боєць з пожежного взводу батальйону забезпечення, солдат Богдан Хамаздір. Він був водієм-пожежним, цього року брав участь у ліквідації пожеж у Чорнобильській зоні, завжди приходив на допомогу своїм побратимам», - йдеться у повідомленні.





Наразі поліція встановлює усі обставини та причини страшної трагедії.