Надбавки отримають усі медики, які борються з коронавірусом, – Офіс Президента



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Національна служба здоров’я України уклала договори з усіма лікарнями, й тепер медики отримають зарплати та надбавки за роботу з боротьби з коронавірусною інфекцією

Договори не укладено лише з кількома медзакладами, які нині не працюють, адже перебувають у стадії ремонту

Національна служба здоров’я уклала договори з усіма лікарнями, які працюють і не перебувають у стадії ремонту, тож надбавки до зарплати отримають усі медики, задіяні у боротьбі з Covid-19.

Як повідомляє пресслужба Президента, про це йшлося під час селекторної наради щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції Covid-19 під головуванням глави держави за участю представників Кабінету міністрів та правоохоронних органів.

«Національна служба здоров’я України уклала договори з усіма лікарнями, й тепер медики отримають зарплати та надбавки за роботу з боротьби з коронавірусною інфекцією. Договори не укладено лише з кількома медзакладами, які нині не працюють, адже перебувають у стадії ремонту. МОЗ контролюватиме це питання», – йдеться у повідомленні.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов поінформував під час наради, що підписано контракти на постачання засобів індивідуального захисту та обладнання, необхідного для боротьби з Covid-19.

Перші закупівлі відбудуться вже наступного тижня. Державне підприємство «Медичні закупівлі України» повідомило про закупівлю 50 тис. респіраторів, які одразу відправлять у регіони. Також складено графік, що й коли буде закуплено.

Як повідомлялося, станом на 9:00 30 травня в Україні зафіксовано 393 нових випадків коронавірусу, це на 36 випадків менше, ніж учора (429). Усього виявлено 23 204 випадки коронавірусної хвороби.

Також зафіксовано 17 летальних випадків. Одужали 377 пацієнтів.

Всього за час пандемії в Україні захворіло 23 204 особи. З них смертельних випадків – 696. Також одужали 9 311 особи.

Коронавірус в Україні

Всього 23204

Хворіють 13197

Одужали 9311

Померли 696

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок п’ятниці, 29 травня, зафіксовано 429 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Також минулої доби 495 пацієнтів одужали, а 10 – померли. Для порівняння, минулої доби на коронавірус захворіли 477 людей, одужали 444, а померли 11 пацієнтів.