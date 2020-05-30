На Буковині за добу з коронавірусом ушпиталили 31 особу, померло дві особи



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За минулу добу у Чернівецькій області зафіксовано 2 летальних випадки

Померлі мали важкі форми коронавірусної пневмонії

У лікарнях Чернівецької області станом на 30 травня 2020 року перебувають 470 людей.

Із них у 177 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта – з підозрою, передає Молодий буковинець.

За минулу добу до лікарень госпіталізували 31 особу.

У медичних закладах станом на 30 травня лікують 40 пацієнтів у важкому стані, з них у реанімаціях – 31, на апаратах штучної вентиляції легень знаходяться шестеро осіб.

За минулу добу у Чернівецькій області зафіксовано 2 летальних випадки.

Як повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА, померлі мали важкі форми коронавірусної пневмонії.

Йдеться про жінку 1940 року народження із Сторожинецького району. Вона мала підозру на коронавірус та низку супутніх захворювань – цукровий діабет, гіпертонію, ішемію. Померла у Сторожинецькій ЦРЛ.

Також пішов з життя чоловік, житель Сторожинеччини, 1962 року народження. Коронавірус у нього підтвердили.

Мав ревматичну хворобу серця. Помер в обласній клінічній лікарні.

Загальна кількість зареєстрованих летальних випадків від коронавірусу на Буковині – 143.

Загалом з 25 лютого за стаціонарною медичною допомогою через Covid-19 звернулися 2 209 буковинців.

Карантин в області не послаблено.

Як повідомлялося, станом на 9:00 30 травня в Україні зафіксовано 393 нових випадків коронавірусу, це на 36 випадків менше, ніж учора (429). Усього виявлено 23 204 випадки коронавірусної хвороби.

Також зафіксовано 17 летальних випадків. Одужали 377 пацієнтів.

Всього за час пандемії в Україні захворіло 23 204 особи. З них смертельних випадків – 696. Також одужали 9 311 особи.

Коронавірус в Україні

Всього 23204

Хворіють 13197

Одужали 9311

Померли 696

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок п’ятниці, 29 травня, зафіксовано 429 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Також минулої доби 495 пацієнтів одужали, а 10 – померли. Для порівняння, минулої доби на коронавірус захворіли 477 людей, одужали 444, а померли 11 пацієнтів.