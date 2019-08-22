У Києві відкриють нову «розумну» школу (фото)



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Школа розрахована на 36 класів

2 вересня в Києві відкриють нову енергоефективну та «розумну» школу в Дніпровському районі на вулиці Хорольській, 19. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час перевірки завершення будівельних робіт.

«Зараз ми знаходимося в оновленій школі на вулиці Хорольській. І хоч ми говоримо, що цю школу реконструювали, але насправді, побудували заново, - сказав Кличко. - Школа буде комфортною та сучасною. На зразок енергоефективної та «розумної» школи № 334 на Харківському масиві, яку ми відкрили минулого року. І, до того ж, найбільшою школою в Києві та однією з найбільших шкіл в Україні. Навчатимуться тут більше тисячі школярів. 2 вересня, в понеділок, запрошуємо і батьків, і учнів в нову і гарну школу», - додав він.

Наразі на об'єкті завершують ремонтні роботи, встановлюють сантехніку, а також обладнання в спортивних залах, актовому залі, тривають роботи з благоустрою території. Сьогодні на об‘єкті працює понад 300 фахівців.

Як зауважив мер Києва, раніше тут функціонувала стара двоповерхова будівля школи, зведена більше 100 років тому. Її демонтували і звели нове, сучасне 4-поверхове приміщення.

Школа розрахована на 36 класів. На першому та другому поверхах розмістять початкову школу, на третьому та четвертому – середню та старшу школу.

Освітній заклад матиме три спортзали, басейн, актовий зал, бібліотеку, медичний блок, їдальню, музей, тир. Ігрові кімнати та спальні кімнати для молодших класів. У школі буде все необхідне обладнання для цікавого та ефективного навчання – інтерактивні екрани, системи для вивчення іноземних мов, комп’ютерні класи.

Будівля - енергоефективна, зі своїм тепловим пунктом. Кожен клас обладнано датчиком температури, за допомогою якого здійснюватиметься автоматичне регулювання подачі тепла в навчальні кабінети.

Для економії електроенергії встановлюють тільки енергоефективне обладнання та LED-освітлення.

Школа на Хорольській буде зручна для людей з інвалідністю – тут облаштували входи у будівлю на рівні землі,передбачили ліфти та пандуси. Будівля має відеоспостереження, охоронну сигналізацію, систему протипожежного захисту.

«Ця школа – № 42 на вул. Хорольській та школа № 334 на Харківському масиві, яку ми відкрили рік тому, – це новий стандарт навчальних закладів, який ми втілюємо в столиці. Всі школи та садки в Києві мають відповідати цим стандартам. Аби дітям було і комфортно, і цікаво навчатися», - наголосив Віталій Кличко.

Наразі в столиці триває реконструкція ще чотирьох садочків – в Дарницькому, Подільському та Оболонському районах.

Садочок на вулиці Бориспільській, 28/1 у Дарницькому районі (№652) планують відкрити в жовтні.

Також здійснюється будівництво з нуля двох дитячих садків – на Троєщині (вулиця Радунська) та в Солом’янському районі (бульвар Вацлава Гавела).

Нагадаємо, в бюджеті Києва на 2019 рік на сферу освіти виділили майже 18 млрд грн. Загалом за 5 років в Києві побудували або повністю реконструювали 8 шкіл та 26 дитячих садків.