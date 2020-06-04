У Києві відновили роботу спортивні заклади: за якими правилами вони працюють



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дозволено функціонування басейнів для навчально-тренувальних груп та індивідуального відвідування

Столична влада слідкує за тим, щоб адміністрації спортивних шкіл дотримувалися всіх правил та рекомендацій

На початку тижня відбулося послаблення обмежувальних заходів у закладах фізичної культури і спорту міста Києва. Вони відновили графік роботи відповідно до внутрішнього трудового розпорядку.

Обов’язковою умовою залишається одночасне перебування у закладі не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі зали для індивідуальних занять та однієї особи на 5 квадратних метрів площі зали для групових/командних занять (не більше 10 осіб у групі). Працівники та відвідувачі обов’язково мають мати при собі захисну маску чи респіратор.

Крім того, дозволено проведення спортивних, молодіжних та спортивно-масових заходів, у тому числі масові тренування на відкритих майданчиках, та спортивні змагання. Важливо те, що участь у таких заходах можуть брати не більше 50 осіб, окрім заходів, що передбачають перебування учасників протягом тривалого періоду на одній території.

«Попри відновлення роботи спортивних закладів, ми наголошуємо на тому, що карантин триває і необхідно дотримуватися особистої гігієни та дезінфекції рук. Ми слідкуємо за тим, аби адміністрації спортивних шкіл дотримувалися всіх правил та рекомендацій та створювали належні умови для забезпечення проведення навчально-виховного процесу під час карантину», – зазначила в.о. директора Департаменту молоді та спорту Людмила Панченко.

Також дозволено функціонування басейнів для навчально-тренувальних груп та індивідуального відвідування. Такі заняття проводяться за умови дотримання норм одночасного перебування на одній доріжці.

У всіх зонах проведення занять та масово-спортивних заходів розміщено додаткові місця для обробки рук антисептиками, паперові рушники та контейнери для їх утилізації. А перед початком тренувань чи під час заходу обов’язково вимірюється температура працівникам та відвідувачам.

Нагадаємо, з 1 червня в Києві розпочався наступний етап послаблення обмежувальних заходів. Зокрема, відкрилися спортивні комплекси, зали та фітнес-центри, дитячо-юнацькі спортивні школи.