Як Зеленський зі свитою у Хмельницькому порушували карантин (фото)
Зеленський, Єрмак та інші офіційні особи, прямо порушили закон і повинні сплатити штраф
Президент Володимир Зеленський разом з главою свого офісу Андрієм Єрмаком і головним санітарним лікарем України Віктором Ляшко відвідали кафе в Хмельницькому всупереч карантину.
Про це повідомила пресслужба президента.
«Президент Володимир Зеленський прогулявся по центральній частині міста Хмельницького та спробував каву в місцевому кафе», - повідомила його прес-служба.
«Крута кава у Хмельницькому! Ароматна і смачна! Перші кафе виходять з карантину, оговтуємося потихеньку від коронавірусної епідемії», - повідомляється в Інстаграмі президента.
Однак уряд України забороняє діяльність з надання послуг громадського харчування в приміщеннях до 5 червня. Дозволено працювати тільки літнім майданчикам, в тому числі під тентами. За одним столом дозволено знаходитися не більше ніж чотирьом відвідувачам одночасно.
Разом із Зеленським за одним столиком знаходилися як мінімум ще п'ять чоловік, у тому числі перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофимов, голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет і мер Хмельницького Олександр Симчишин.
Відвідувачі кафе повинні знаходиться в респіраторах або захисних масках весь час, крім прийому їжі.
Таким чином, президент Володимир Зеленський, глава Офісу президента Андрій Єрмак та інші офіційні особи, прямо порушили Закон №530-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (Covid-19)» від 17 березня 2020 року.
Тепер Національна поліція зобов'язана накласти адміністративний штраф. Фотографія порушення опублікована на офіційному акаунті Офісу президента України. Оскільки президент Зеленський сам підписував цей закон, тепер він сам зобов'язаний показати приклад його виконання.
В арсеналі правоохоронців є два види покарань
- Стаття 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення («Порушення правил щодо карантину людей») передбачає штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн для громадян і 34-170 тис. грн – для посадових осіб.
- Стаття 325 Кримінального кодексу («Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням») передбачає штраф від 17 тис. до 51 тис. грн; арешт до шести місяців або обмеженням волі до трьох років, або позбавленням волі до трьох років, або ув’язення від п’яти до восьми років.
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