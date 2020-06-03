Як Зеленський зі свитою у Хмельницькому порушували карантин (фото)



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Володимир Зеленський відвідав кафе в Хмельницькому всупереч карантину

Зеленський, Єрмак та інші офіційні особи, прямо порушили закон і повинні сплатити штраф

Президент Володимир Зеленський разом з главою свого офісу Андрієм Єрмаком і головним санітарним лікарем України Віктором Ляшко відвідали кафе в Хмельницькому всупереч карантину.

Про це повідомила пресслужба президента.

«Президент Володимир Зеленський прогулявся по центральній частині міста Хмельницького та спробував каву в місцевому кафе», - повідомила його прес-служба.

«Крута кава у Хмельницькому! Ароматна і смачна! Перші кафе виходять з карантину, оговтуємося потихеньку від коронавірусної епідемії», - повідомляється в Інстаграмі президента.

Однак уряд України забороняє діяльність з надання послуг громадського харчування в приміщеннях до 5 червня. Дозволено працювати тільки літнім майданчикам, в тому числі під тентами. За одним столом дозволено знаходитися не більше ніж чотирьом відвідувачам одночасно.

Разом із Зеленським за одним столиком знаходилися як мінімум ще п'ять чоловік, у тому числі перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофимов, голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет і мер Хмельницького Олександр Симчишин.

Відвідувачі кафе повинні знаходиться в респіраторах або захисних масках весь час, крім прийому їжі.

Таким чином, президент Володимир Зеленський, глава Офісу президента Андрій Єрмак та інші офіційні особи, прямо порушили Закон №530-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (Covid-19)» від 17 березня 2020 року.

Тепер Національна поліція зобов'язана накласти адміністративний штраф. Фотографія порушення опублікована на офіційному акаунті Офісу президента України. Оскільки президент Зеленський сам підписував цей закон, тепер він сам зобов'язаний показати приклад його виконання.

В арсеналі правоохоронців є два види покарань