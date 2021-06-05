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    Повністю вакцинованих від коронавірусу українців вже 145 тисяч

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    За останню добу щеплено 57440 людей - Повністю вакцинованих від коронавірусу українців вже 145 тисяч

    За останню добу щеплено 57440 людей

    Фото з відкритих джерел

    Найбільше щеплень за добу зробили у Києві, найменше – на Кіровоградщині

    Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби Covid-19 в Україні з кінця лютого отримали 145 тисяч людей. При цьому загалом зробили вже близько 1,32 мільйона щеплень, за останню добу з яких – понад 57 тисячі, більшість з них – першою дозою.

    Про це повідомляється на сайті МОЗ України.

    «57440 людей щеплено проти Covid-19 за добу 04 червня 2021 року. Одну дозу отримали 53710 людей, повністю імунізовані – 3730 людей», – йдеться у повідомленні.

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    Зазначається, що протягом доби працювали:

    • 502 мобільні бригади,
    • 514 пунктів щеплення.

    «Станом на 05 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 635 704 людини», – повідомили у МОЗ.

    Додається, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 177 373 особи, з них отримали 1 дозу – 1 177 371 особа, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 145 792 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 323 163 щеплення.

    Нагадаємо, станом на 5 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1897 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 91 дитина та 65 медпрацівників.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 1065 осіб, летальних випадків – 86, одужало – 8330 осіб.

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    Теги: хвороби щеплення коронавірус
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    Повністю вакцинованих від коронавірусу українців вже 145 тисяч