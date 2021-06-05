У Канаді зафіксували спалах невідомої хвороби
Пацієнти скаржаться на безсоння, порушення рухової і зорової функцій
Симптомами невідомого захворювання є швидко прогресуюче слабоумство і різні психіатричні прояви
Лікарі виявили в канадській провінції Нью-Брунсвік спалах невідомої хвороби. Про це повідомляє The New York Times.
Перші пацієнти з новим набором неврологічних порушень з’явилися в країні ще в 2015 році, проте до цього моменту кількість хворих зросла до півсотні.
Також зафіксовано шість смертей. Примітно, що за весь час хворіли люди, які проживають лише в двох прибережних районах Нью-Брунсвіка.
Симптомами невідомого захворювання є швидко прогресуюче слабоумство і різні психіатричні прояви. Також пацієнти скаржаться на безсоння, порушення рухової і зорової функцій. Лікарі не можуть класифікувати цю хворобу, оскільки кожен раз стикаються з різним набором симптомів.
Розтин померлих також не наблизив лікарів до розгадки. Так, підозри на пріонну хворобу виявилися безпідставні. Зараз основними теоріями захворювання вважають отруєння нейротоксинами, зокрема домоївою кислотою, яка міститься в ряді водоростей, а також молюсків і рибі. На цей час лікарі описують захворювання як «неврологічний синдром невідомої етіології в Нью-Брунсвіку».