У Канаді зафіксували спалах невідомої хвороби

Симптомами невідомого захворювання є швидко прогресуюче слабоумство і різні психіатричні прояви

Лікарі виявили в канадській провінції Нью-Брунсвік спалах невідомої хвороби. Про це повідомляє The New York Times.

Перші пацієнти з новим набором неврологічних порушень з’явилися в країні ще в 2015 році, проте до цього моменту кількість хворих зросла до півсотні.

Також зафіксовано шість смертей. Примітно, що за весь час хворіли люди, які проживають лише в двох прибережних районах Нью-Брунсвіка.

Симптомами невідомого захворювання є швидко прогресуюче слабоумство і різні психіатричні прояви. Також пацієнти скаржаться на безсоння, порушення рухової і зорової функцій. Лікарі не можуть класифікувати цю хворобу, оскільки кожен раз стикаються з різним набором симптомів.

Розтин померлих також не наблизив лікарів до розгадки. Так, підозри на пріонну хворобу виявилися безпідставні. Зараз основними теоріями захворювання вважають отруєння нейротоксинами, зокрема домоївою кислотою, яка міститься в ряді водоростей, а також молюсків і рибі. На цей час лікарі описують захворювання як «неврологічний синдром невідомої етіології в Нью-Брунсвіку».

У лютому повідомлялося, що щонайменше 15 людей в Танзанії вбило невідоме захворювання. Непізнаний вірус, який поширюється по регіону Мбея на півдні африканської держави, призвів також до госпіталізації понад 50 осіб. Він викликає у хворих криваву блювоту і смерть протягом декількох годин. Крім того, захворювання також може викликати нудоту. Місцеві медичні експерти вважають, що спалах навряд чи широко пошириться. Вони відзначили, що найчастіше від захворювання страждають чоловіки.