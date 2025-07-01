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У Києві викрито кол-центр, який продавав фальшиві водійські посвідчення ЄС (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві викрито кол-центр, який продавав фальшиві водійські посвідчення ЄС (фото)
Учасникам злочинної групи оголошено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України
фото: Національна поліція України/Facebook

Серед учасників схеми – шестеро мешканців Києва, віком від 27 до 34 років

Поліція Києва спільно зі СБУ викрила групу з шести осіб, яка організувала незаконний бізнес із виготовлення підроблених водійських посвідчень країн Євросоюзу за 2 тис. євро. Ділки працювали з орендованого офісу в Голосіївському районі, а клієнтів залучали через спеціально створені вебсайти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури та поліцію Києва

Масштабну шахрайську схему викрили слідчі главку поліції Києва спільно із працівниками ГУ ДЗНД СБУ та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури. Серед учасників злочину – шестеро мешканців Києва, віком від 27 до 34 років.

Учасникам злочинної групи оголошено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України
Учасникам злочинної групи оголошено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України
фото: Національна поліція України/Facebook
Серед учасників схеми – шестеро мешканців Києва, віком від 27 до 34 років
Серед учасників схеми – шестеро мешканців Києва, віком від 27 до 34 років
фото: Національна поліція України/Facebook

Правоохоронці встановили, що злочинну схему організував 34-річний киянин. Він орендував офісне приміщення у Голосіївському районі для діяльності так званого кол-центу, у якому приймали замовлення від клієнтів, та долучив ще п’ятьох чоловіків. Один зі спільників розробив два веб-сайти з рекламою, інші учасники приймали замовлення.

«Поліцейські задокументували продаж ділками одному з «клієнтів» фальшивого водійського посвідчення однієї з країн Європейського Союзу за 2 тис. євро, яке він отримав поштою, а під час слідчих дій у приміщенні кол-центру правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та блокноти із «чорновими» записами», – повіддомили у поліції.

Під час слідчих дій у приміщенні кол-центру правоохоронці вилучили печатки
Під час слідчих дій у приміщенні кол-центру правоохоронці вилучили печатки
фото: Національна поліція України/Facebook

Учасникам злочинної групи оголошено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема: ч. 4 ст. 190 – заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), із використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб та ч. 3 ст. 358 - збут підробленого посвідчення, яке видається установою, яка має право видавати чи посвідчувати таке посвідчення, і яке надає права, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Згідно санкцій статей, максимальне покарання передбачає до восьми років позбавлення волі. 

Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили підпільний цех, в якому ділки за $450 штампували фальшиві водійські посвідчення та документи на авто. Організував незаконний механізм виробництва та збуту підроблених документів 62-річний киянин, який долучив до співпраці трьох своїх друзів. Так, літня подружня пара, віком 54 та 56 років, займалась виготовленням посвідчень та інших офіційних документів за допомогою обладнання, яке знаходилось у них вдома, а клієнтів підшукував інший співучасник, 61-річний мешканець Київщини через так зване «сарафанне радіо».

Теги: Україна Польща прокурор інтернет документи послуги виготовлення шахрайство

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