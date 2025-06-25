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Дуда переконаний, що Росія не атакуватиме інші держави

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Дуда переконаний, що Росія не атакуватиме інші держави
Анджей Дуда вважає, що Польща повинна збільшити витрати на оборону
фото з відкритих джерел

Польський лідер вважає, що Росія виснажена через свою агресію проти України

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що для Європи все ще існує реальна загроза атаки Росією в майбутньому, проте він не вважає, що Росія зараз нападе на країни НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

«Я думаю, що Росія виснажена через свою агресію проти України. Я не очікую, що Росія зараз готова атакувати інші країни», – пояснив Дуда.

Водночас президент зазначив, що в майбутньому російська агресія є реальним ризиком.

«Тому ми повинні підготуватися та збільшити витрати на оборону, бо це абсолютно необхідно для нашої оборони», – додав він.

Нагадаємо, що польська влада готує план евакуації творів мистецтва на випадок російського вторгнення. Пояснюється це тим, що польські музеї більше не можуть працювати, ґрунтуючись виключно на «теоретичній концепції безпеки». Саме тому Міністерство культури країни веде переговори з іноземними урядами щодо можливого зберігання творів із приблизно 160 національних культурних установ Польщі.

Евакуація повинна включати не лише картини та скульптури, а й цінні книгита музичні інструменти.

А глава Бюро національної безпеки Польщі Даріуш Луковський підтвердив готовність країни захищатись від збройної агресії Росії та розповів про плани щодо оборони.

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Теги: путін Польща Анджей Дуда війна Європа

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