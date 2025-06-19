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РФ озвучила можливу дату повернення до переговорів з Україною

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ озвучила можливу дату повернення до переговорів з Україною
2 червня у Стамбулі відбулась зустріч делегацій України й Росії другого раунду мирних переговорів
фото: ВВС

Захарова наголосила, що конкретні терміни нового раунду переговорів буде визначено й озвучено найближчим часом

Російська делегація буде готова прибути до Стамбула після 22 червня для продовження переговорів з Україною. Про це заявила речниця міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Марія Захарова, інформує «Главком».

Захарова додала, що конкретні терміни нового раунду переговорів буде визначено й озвучено найближчим часом.

Раніше у Кремлі вже повідомляли, що новий раунд переговорів із Україною можуть провести після 22 червня. Дату перемовин ще не визначили, а місце зустрічі, ймовірно, залишиться тим самим – у Стамбулі. Про це 16 червня повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін висловив готовність зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським, але знову почав сумніватися у юридичній легітимності нашого президента. Росія вважає ключовим питанням, хто від України підписуватиме документи щодо врегулювання. Документи мають бути підписані легітимною владою України, інакше це викинуть на смітник, наголосив диктатор.

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Теги: росія Україна переговори

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