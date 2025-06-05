Польща відзначатиме день пам'яті «жертв геноциду, вчиненого УПА». Реакція України

Лише один польський депутат утримався від голосування за нове державне свято

В ухваленому Сеймом законі йдеться про те, що українці «вбили понад сто тисяч поляків і змусили сотні тисяч втекти»

Польський Сейм затвердив нове державне свято. Так, 11 липня відзначатиметься Національний день пам'яті поляків – «жертв геноциду, вчиненого ОУН та УПА на східних землях Другої Речі Посполитої». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польський Сейм.

У законі зазначено, що «у 1939-1946 роках українські націоналісти зі Східних кресів Другої Польської Республіки та нинішніх Люблінського та Підкарпатського воєводств скоїли злочин геноциду проти польського населення. Українці вбили понад сто тисяч поляків і змусили сотні тисяч втекти».

Відповідно до заяви, «апогеєм цього злочину став липень 1943 року». «Символічною датою гекатомби поляків від рук українських націоналістів є 11 липня 1943 року, коли поляків було вбито приблизно у ста місцевостях. Мучеництво через приналежність до польського народу заслуговує на те, щоб його згадували у вигляді дня, який щорічно відзначає польська держава, в який буде віддано шану жертвам», – йдеться у документі.

За інформацією Польського радіо, лише один польський депутат утримався, решта проголосували за нове державне свято. Міністерка клімату Пауліна Хеннінг-Кльоска від партії «Польща 2050 – Третій шлях» сказала, що це рішення не вплине на польсько-українські відносини: «Я переконана, що Україна знає, де місце Польщі у її підтримці, а історичні питання мають роз’яснювати історики. Однак жертви завжди є жертвами. Ми маємо право вшанувати їхню пам'ять та підтримувати їхні родини».

Тим часом Міністерство закордонних справ України заявило, що затвердження нового свята «йде врозріз із духом добросусідських відносин між Україною і Польщею». Як зазначила пресслужба відомства, такі односторонні кроки не сприяють досягненню взаєморозуміння й примирення.

«Україна послідовно виступає за наукове, неупереджене вивчення складних сторінок спільної історії. Ми переконані, що шлях до справжнього примирення лежить через діалог, взаємну повагу і спільну роботу істориків, а не через політичні односторонні оцінки. Закликаємо польську сторону утриматися від кроків, які можуть призвести до зростання напруження у двосторонніх відносинах та підірвати досягнення, здобуті конструктивним діалогом і співпрацею між Україною і Польщею» – йдеться в заяві.

Нагадаємо, у селі Пужники на Тернопільщині завершилися спільні ексгумаційні роботи, які проводили за участі українських та польських фахівців. Під час експедиції вдалося знайти останки 42 людей.

Як повідомлялося, у квітні стало відомо, що на горі Монастир у Польщі на братській могилі бійців УПА встановили таблицю, де українських повстанців назвали «відповідальними за терор беззбройного українського, польського та єврейського населення».

Раніше польські політики запропонували законопроєкт, який передбачає криміналізацію пропаганди ідеологій ОУН, УПА та згадок про Степана Бандеру.

До слова, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав провокацією червоно-чорні прапори УПА на поставлених Польщею бронетранспортерах.