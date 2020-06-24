У Києві ділок торгував сильнодіючими засобами, підробляючи лікарські рецепти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зловмисник отримав підроблену печатку медичного закладу та рецептурні бланки Фото ілюстративне

Киянин підробив понад 100 лікарських рецептів на сильнодіючі засоби

Київською місцевою прокуратурою № 5 повідомлено про підозру раніше судимому 31-річному киянину у підробленні лікарських рецептів та їх незаконному використанні.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, отримавши незаконним шляхом підроблену печатку медичного закладу та рецептурні бланки, вносив до них неправдиві відомості щодо пацієнтів, адрес їх проживання, кількості сильнодіючого лікарського засобу для отримання, тощо.

Використовуючи підроблені лікарські рецепти, підозрюваний отримував в аптеках столиці сильнодіючі лікарські засоби «Соннат» та «Димедрол», після чого збував їх іншим громадянам.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 3 ст. 358 КК України.

У межах досудового розслідування задокументовано 115 фактів підроблення та подальшого використання підроблених рецептурних бланків упродовж 2018-2020 років. Триває перевірка щодо причетності підозрюваного до ще близько 1300 подібних випадків.

Досудове розслідування здійснюється Оболонським управлінням поліції.

Нагадаємо, столичною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно головного лікаря одного з приватних медичних закладів, який за грошові кошти здійснював незаконну видачу рецептів на право придбання наркотичних засобів – метадон та бупренорфін.