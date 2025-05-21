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Зоопарк із єдиним в Україні носорогом відсвяткував ювілей (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Зоопарк із єдиним в Україні носорогом відсвяткував ювілей (фото)
У зоопарку «XII Місяців» можна власноруч погодувати африканських жирафів та єдиного в Україні носорога
колаж: glavcom.ua

Родина зоопарку налічує понад 200 тварин близько 100 видів

Зоопарк «XII Місяців», розташований у селі Демидів у 25 км від Києва, цьогоріч відзначає свій 10-й день народження. У новому ювілейному сезоні відвідувачам пропонується познайомитися з понад 200 тваринами, власноруч погодувати африканських жирафів та єдиного в Україні носорога Арчибальда. На святковому фестивалі цими вихідними побував «Главком».

«XII Місяців» з’явився у 2015 році під Києвом. Він був побудований на території в 16 га за європейськими стандартами, з власним замком, подібним до замку Сплячої красуні у Disneyland, озером з фонтаном, зграєю рожевих фламінго та великою родиною тварин. Парк відкритий 365 днів на рік, включно зі святами, за що й отримав свою назву.

Зоопарк «XII Місяців» має власний замок, подібний до замку Сплячої красуні у Disneyland
Зоопарк «XII Місяців» має власний замок, подібний до замку Сплячої красуні у Disneyland
фото надане пресслужбою парку
У зоопарку «XII Місяців» мешкає велика родина мавп, серед них і гібон білорукий
У зоопарку «XII Місяців» мешкає велика родина мавп, серед них і гібон білорукий
фото: glavcom.ua

На фестивалі цими вихідними на гостей чекали 17 тематичних зон і понад 3 тис. призів, творчі ігри, інтерактивна вікторина, зустріч з популярними тіктокерами, танцювальний флешмоб, квести, аніматори, майстер-класи, шоупрограми та ярмарок локальних брендів. За два дні свято відвідало понад 2 тис. гостей, серед яких і телеведуча Соломія Вітвіцька з похресниками.

Мара – великий гризун родом із Патагонії, що на півдні Аргентини
Мара – великий гризун родом із Патагонії, що на півдні Аргентини
фото: glavcom.ua

Родина зоопарку налічує понад 200 тварин близько 100 видів. Це і єдиний в Україні носоріг Арчибальд, і родина африканських жирафів, родина білих верблюдів, яких на початку війни у 2014 році перевезли з Донеччини, бегемот Хіпполіт, шимпанзе Джон та білий тигр Шерхан, яких врятували з цирку. Також тут живуть орангутанги Йося й Магда, три білих леви, два найбільших у світі камчатських ведмеді Тобі й Куба, ціла зграя сірих, білих, чорних і навіть червоних вовків, 40 мавп із Південної Америки та Африки, шість різнобарвних альпак, єноти, капібара Боббі та багато інших тварин.

Бенгальський тигр, що мешкає в зоопарку «XII Місяців»
Бенгальський тигр, що мешкає в зоопарку «XII Місяців»
фото надане пресслужбою зоопарку

Команда зоопарку зараз складається з понад 40 спеціалістів – зоологів, зоотехніків та ветеринарів, хоча до повномасштабного вторгнення в Україну тут працювало приблизно 100 людей. Нині ж, як каже засновник і власник «XII Місяців» Михайло Пінчук, парк переживає важкі часи: гостей стало значно менше. 

«Тварин треба годувати тільки правильним м'ясом, правильними фруктами… Ми привозимо всі наші корми з того ж ринку, звідки й привозимо все у свій холодильник – з ринку на Окружній. Ми двічі на тиждень туди їздимо. Зоологи за раціонами тварин складають спільну закупку на два тижні. На більше ми не ризикуємо, тому що в нас немає великих сховищ», – розповідає Пінчук. За його словами, лише на корм нині йде мільйон гривень на місяць.

Команда зоопарку «XII Місяців» ретельно слідкує за харчуванням тварин
Команда зоопарку «XII Місяців» ретельно слідкує за харчуванням тварин
фото: glavcom.ua

Хоча зоопарк не є контактним, відвідувачі можуть власноруч, але під наглядом персоналу, погодувати тварин кормом із їх щоденного раціону.

Окремо на території зоопарку облаштована зона, де діти можуть обережно погладити кіз, міні-пігів, поні та віслюка. Із 1 червня тут запрацює басейн розміром 300 кв. м глибиною 1,3-1,6 м з джакузі та водоспадом, а також дитячий басейн глибиною 0,7-0,75 м. Для дітей працюють ігрові зони та зона батутів, розміщені скульптури тварин та казкових героїв. А для дорослих – ресторан, водний бар в басейні та шатер-гриль.

Пара трубкозубів спить на плитці з підігрівом
Пара трубкозубів спить на плитці з підігрівом
фото: glavcom.ua

У 2022 році зоопарк опинився на лінії фронту й пережив півторамісячну окупацію, був відрізаний від електрики та шляхів підвозу їжі для тварин. «Перші два-три дні було справді важко, бо тварини з незвички починали гасати кругом. Якась кількість тварин загинула просто тому, що вони вбивали самі себе об стіни – від сильного гуркоту, вони не розуміли, що відбувається. Нашого носорога працівники хапали за що могли: за вуха, за рота, тягали його, щоб заспокоїти, бо він намагався розгромити свій вольєр. Потім поступово, як і люди, тварини звикли. Ось нещодавно тут був гучний вибух, збивали щось поруч. Усі здригнулися та подивилися нагору, але порівняно з тим, що було у 2022 році, то, звісно, ​​звикли», – розповідає засновник «XII Місяців».

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Велика родина зоопарку «XII Місяців» налічує понад 200 тварин близько 100 видів
фото: glavcom.ua

Парк «XII Місяців»

Коли: щодня з 10:00 до 19:00

Де: Київська область, с. Демидів, вул. Вербова, 79

Як дістатися: автомобілем або автобусом №355 від м. Героїв Дніпра.

Вартість квитків: діти – 300 грн; дорослі – 450 грн; спеціальна ціна для військових – 300 грн. Відвідування басейну – 400 грн за день (шезлонг входить у вартість).

Також можна підтримати зоопарк донатами. Для цього створено спеціальний благодійний фонд. 

Нагадаємо, на Співочому полі в Києві відкрився тематичний проєкт казкових персонажів, які оживають завдяки сучасним технологіям штучного інтелекту. Парк Легенд – це фантастичний світ велетнів, тролів і магічних створінь, які досягають 4 та 5 метрів заввишки, розмовляють із відвідувачами та рухаються за допомогою аніматроніки. 

Також «Главком» пропонує ближче познайомитися з цікавою локацією «Яр півоній», що у селі Мельники на Черкащині. 

Крім того, як повідомляв «Главком», чудовим місцем для «перезавантаження» та короткочасного відпочинку є Городище Половецьке на Київщині. Це давньоруське городище, розташоване на лівому березі річки Рось, недалеко від села Половецьке в Богуславській громаді Обухівського району, всього в 10 км від Богуслава і в 130 км від Києва.

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Теги: парк зоопарк тварини Київ відпочинок

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