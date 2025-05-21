Зоопарк із єдиним в Україні носорогом відсвяткував ювілей (фото)

У зоопарку «XII Місяців» можна власноруч погодувати африканських жирафів та єдиного в Україні носорога

Родина зоопарку налічує понад 200 тварин близько 100 видів

Зоопарк «XII Місяців», розташований у селі Демидів у 25 км від Києва, цьогоріч відзначає свій 10-й день народження. У новому ювілейному сезоні відвідувачам пропонується познайомитися з понад 200 тваринами, власноруч погодувати африканських жирафів та єдиного в Україні носорога Арчибальда. На святковому фестивалі цими вихідними побував «Главком».

«XII Місяців» з’явився у 2015 році під Києвом. Він був побудований на території в 16 га за європейськими стандартами, з власним замком, подібним до замку Сплячої красуні у Disneyland, озером з фонтаном, зграєю рожевих фламінго та великою родиною тварин. Парк відкритий 365 днів на рік, включно зі святами, за що й отримав свою назву.

Зоопарк «XII Місяців» має власний замок, подібний до замку Сплячої красуні у Disneyland фото надане пресслужбою парку

У зоопарку «XII Місяців» мешкає велика родина мавп, серед них і гібон білорукий фото: glavcom.ua

На фестивалі цими вихідними на гостей чекали 17 тематичних зон і понад 3 тис. призів, творчі ігри, інтерактивна вікторина, зустріч з популярними тіктокерами, танцювальний флешмоб, квести, аніматори, майстер-класи, шоупрограми та ярмарок локальних брендів. За два дні свято відвідало понад 2 тис. гостей, серед яких і телеведуча Соломія Вітвіцька з похресниками.

Мара – великий гризун родом із Патагонії, що на півдні Аргентини фото: glavcom.ua

Родина зоопарку налічує понад 200 тварин близько 100 видів. Це і єдиний в Україні носоріг Арчибальд, і родина африканських жирафів, родина білих верблюдів, яких на початку війни у 2014 році перевезли з Донеччини, бегемот Хіпполіт, шимпанзе Джон та білий тигр Шерхан, яких врятували з цирку. Також тут живуть орангутанги Йося й Магда, три білих леви, два найбільших у світі камчатських ведмеді Тобі й Куба, ціла зграя сірих, білих, чорних і навіть червоних вовків, 40 мавп із Південної Америки та Африки, шість різнобарвних альпак, єноти, капібара Боббі та багато інших тварин.

Бенгальський тигр, що мешкає в зоопарку «XII Місяців» фото надане пресслужбою зоопарку

Команда зоопарку зараз складається з понад 40 спеціалістів – зоологів, зоотехніків та ветеринарів, хоча до повномасштабного вторгнення в Україну тут працювало приблизно 100 людей. Нині ж, як каже засновник і власник «XII Місяців» Михайло Пінчук, парк переживає важкі часи: гостей стало значно менше.

«Тварин треба годувати тільки правильним м'ясом, правильними фруктами… Ми привозимо всі наші корми з того ж ринку, звідки й привозимо все у свій холодильник – з ринку на Окружній. Ми двічі на тиждень туди їздимо. Зоологи за раціонами тварин складають спільну закупку на два тижні. На більше ми не ризикуємо, тому що в нас немає великих сховищ», – розповідає Пінчук. За його словами, лише на корм нині йде мільйон гривень на місяць.

Команда зоопарку «XII Місяців» ретельно слідкує за харчуванням тварин фото: glavcom.ua

Хоча зоопарк не є контактним, відвідувачі можуть власноруч, але під наглядом персоналу, погодувати тварин кормом із їх щоденного раціону.

Окремо на території зоопарку облаштована зона, де діти можуть обережно погладити кіз, міні-пігів, поні та віслюка. Із 1 червня тут запрацює басейн розміром 300 кв. м глибиною 1,3-1,6 м з джакузі та водоспадом, а також дитячий басейн глибиною 0,7-0,75 м. Для дітей працюють ігрові зони та зона батутів, розміщені скульптури тварин та казкових героїв. А для дорослих – ресторан, водний бар в басейні та шатер-гриль.

Пара трубкозубів спить на плитці з підігрівом фото: glavcom.ua

У 2022 році зоопарк опинився на лінії фронту й пережив півторамісячну окупацію, був відрізаний від електрики та шляхів підвозу їжі для тварин. «Перші два-три дні було справді важко, бо тварини з незвички починали гасати кругом. Якась кількість тварин загинула просто тому, що вони вбивали самі себе об стіни – від сильного гуркоту, вони не розуміли, що відбувається. Нашого носорога працівники хапали за що могли: за вуха, за рота, тягали його, щоб заспокоїти, бо він намагався розгромити свій вольєр. Потім поступово, як і люди, тварини звикли. Ось нещодавно тут був гучний вибух, збивали щось поруч. Усі здригнулися та подивилися нагору, але порівняно з тим, що було у 2022 році, то, звісно, ​​звикли», – розповідає засновник «XII Місяців».

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Велика родина зоопарку «XII Місяців» налічує понад 200 тварин близько 100 видів фото: glavcom.ua

Парк «XII Місяців» Коли: щодня з 10:00 до 19:00 Де: Київська область, с. Демидів, вул. Вербова, 79 Як дістатися: автомобілем або автобусом №355 від м. Героїв Дніпра. Вартість квитків: діти – 300 грн; дорослі – 450 грн; спеціальна ціна для військових – 300 грн. Відвідування басейну – 400 грн за день (шезлонг входить у вартість).

Також можна підтримати зоопарк донатами. Для цього створено спеціальний благодійний фонд.

Нагадаємо, на Співочому полі в Києві відкрився тематичний проєкт казкових персонажів, які оживають завдяки сучасним технологіям штучного інтелекту. Парк Легенд – це фантастичний світ велетнів, тролів і магічних створінь, які досягають 4 та 5 метрів заввишки, розмовляють із відвідувачами та рухаються за допомогою аніматроніки.

Також «Главком» пропонує ближче познайомитися з цікавою локацією «Яр півоній», що у селі Мельники на Черкащині.

Крім того, як повідомляв «Главком», чудовим місцем для «перезавантаження» та короткочасного відпочинку є Городище Половецьке на Київщині. Це давньоруське городище, розташоване на лівому березі річки Рось, недалеко від села Половецьке в Богуславській громаді Обухівського району, всього в 10 км від Богуслава і в 130 км від Києва.