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Зняття з розшуку ТЦК за $4 тис.: у Києві затримано підозрювану в незаконній «схемі»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Зняття з розшуку ТЦК за $4 тис.: у Києві затримано підозрювану в незаконній «схемі»
Поліцейські затримали жінку одразу після отримання нею $4 тис. за першу послугу
фото: поліція Києва/Facebook

За додаткові $6,5 тис. затримана обіцяла «працевлаштування» на підприємстві, яке має право бронювати своїх працівників  

У Києві викрили 52-річну жительку Київщини, яка за грошову винагороду обіцяла «вирішити питання» щодо ухилення від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України. 

Повідомляється, що жінка запевняла, буцімто має вплив на працівників одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки й може посприяти у виключенні чоловіка з переліку осіб, які перебувають у розшуку. Вартість такої «послуги» вона оцінила в $4 тис.

Поліцейські затримали жінку одразу після отримання нею $4 тис. за першу послугу
Поліцейські затримали жінку одразу після отримання нею $4 тис. за першу послугу
фото: поліція Києва/Facebook

Крім того, зловмисниця повідомила, що у майбутньому, за додаткові $6,5 тис., може організувати фіктивне працевлаштування на підприємстві, яке має право бронювати своїх працівників від мобілізації.

Поліцейські затримали жінку в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після отримання нею $4 тис. за першу послугу.

Жінку затримано одразу після отримання нею $4 тис. за першу послугу
Жінку затримано одразу після отримання нею $4 тис. за першу послугу
фото: поліція Києва/Facebook

Слідчі Шевченківського управління поліції міста Києва повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (Зловживання впливом). Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині жінка намагалася зірвати мобілізацію родича, вдавшись до радикального кроку. Вона повідомила про фейкове мінування територіального центру комплектування, тепер їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Громадянку, яка надала неправдиве повідомлення, правоохоронці встановили того ж дня. Правопорушницею виявилася 50-річна жителька Татарбунарської територіальної громади.

Також у Києві правоохоронці затримали 36-річного чоловіка, який організував незаконний бізнес з «вирішення» питань щодо звільнення з військової служби та нелегального виїзду за кордон за значні суми грошей. Незважаючи на попереднє затримання за аналогічні оборудки, зловмисник продовжив свою кримінальну діяльність, вдаючись до конспірації. 

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Теги: Київ Київщина мобілізація поліція жінка послуги ухилянти

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