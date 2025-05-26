На вулиці Академіка Богомольця величезне дерево впало на автівку (фото)

У роботах з деблокування брали участь шість рятувальників та одна одиниця техніки

Повалене дерево повністю заблокувало проїжджу частину

Сьогодні, 26 травня, на вулиці Академіка Богомольця у Печерському районі Києва дерево впало на автомобіль, повністю заблокувавши проїжджу частину. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Комунальну аварійно-рятувальну службу «Київська служба порятунку».

На вулиці Академіка Богомольця у Печерському районі Києва дерево впало на автомобіль фото: «Київська служба порятунку»/Facebook

Повідомляється, що рятувальники оперативно виїхали на виклик. Використовуючи спецтехніку, швидко деблокували пошкоджене авто з-під поваленого дерева. Після цього рятувальники розчистили дорогу, відновивши рух транспорту.

У роботах з деблокування брали участь шість рятувальників та одна одиниця техніки фото: «Київська служба порятунку»/Facebook

У роботах брали участь шість рятувальників та одна одиниця техніки.

Також сьогоді на вулиці Олени Теліги на дорогу впало дерево, що значно ускладнило рух транспорту, було зафіксовано обрив контактної лінії тролейбусів, що призвело до затримки руху низки тролейбусів.