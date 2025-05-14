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Масова втеча псевдоволонтерів з дозволу ЛОВА: перші результати розслідування

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Масова втеча псевдоволонтерів з дозволу ЛОВА: перші результати розслідування
За два роки зафіксовані численні випадки нецільового використання державної програми
колаж: glavcom.ua

Покарання за масову втечу псевдоволонтерів з дозволу ЛОВА понесли одиниці

Після двох років розслідувань NGL.media щодо зловживань системою «Шлях» на Львівщині, яка дозволяла чоловікам призовного віку виїжджати за кордон під виглядом волонтерів, опубліковані перші результати офіційних розслідувань та покарання винних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NGL.media.

Як зазначають розслідувачі, за цей час випущено понад два десятки публікацій та зафіксовані численні випадки нецільового використання державної програми.

У вересні 2023 року NGL.media оприлюднили розслідування «Велика втеча», в якому назвали організації з найбільшою кількістю водіїв, що не повернулися в Україну після виїзду за погодженням Львівської ОВА. Серед лідерів опинилися пов’язані між собою миколаївські організації – осередок «Просвіти» та ГО «Театр Хліб», через які втекли майже 200 чоловіків.

Від імені миколаївського осередку «Просвіти» листи до ЛОВА писала голова організації Наталія Муха, яка також керує місцевим народним театром «Хліб». А від ГО «Театр Хліб» – її керівник Роман Збудовський, учасник театру «Хліб». Незабаром з’ясувалося, що Наталія Муха є досить близькою родичкою начальника ЛОВА Максима Козицького.

Поліція розпочала розслідування наприкінці 2023 року, а обшуки у керівників низки фондів, включаючи «Театр Хліб» та «Просвіту», відбулися лише в листопаді 2024 року. Також перевірялися ГО «Комісія із боротьби з корупцією в м. Самбір», «Наш світогляд», «Промінь нашої надії», «Здійснити мрію» та МБФ «Спорт нації», від якого виїхали та не повернулися щонайменше 41 особа. На майно останнього судом накладено арешт.

Окрему увагу розслідувачі приділили групі волонтерських організацій, пов’язаних з Олексієм Шевчуком та адвокатським об’єднанням Barristers, таких як «Чистий Київ», «Байрактар.», «Наші добрі справи» та інші. За їхніми підрахунками, понад 200 чоловіків призовного віку скористалися цими організаціями для виїзду та не повернулися. Сам Олексій Шевчук був позаштатним радником голови ЛОВА з питань гуманітарної допомоги та очолював координаційний штаб з цих питань. Розслідування щодо цієї групи триває з 2023 року, офіційних підозр поки не оголошено.

Як зазначають у виданні, є перші судові вироки. У Черкаській області за внесення чоловіків до львівської системи «Шлях» за $2500 до суду дійшла справа засновника фонду «Байрактар.» Дениса Синявського. 28 квітня 2025 року Придніпровський районний суд Черкас визнав його винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон та засудив до семи років позбавлення волі. Вирок суду ще може бути оскаржений в апеляції.

Крім того, Жовківський районний суд Львівської області влітку 2024 року визнав керівницю благодійного фонду «Світ любові» Ірину Єрмоленко винною у незаконному переправленні десяти чоловіків та засудив до п’яти років позбавлення волі з заміною на дворічний іспитовий строк через угоду з прокурором. За даними NGL.media, від цієї організації втекли 40 осіб, а за даними ЛОВА – 52.

Триває розгляд справи щодо керівника фонду «Легіон січових стрільців» Юрія Нащочича, якого обвинувачують у незаконному переправленні осіб та несанкціонованих діях з інформацією.

Щодо фонду «Відродження нашої України», керівник якого Анатолій Донець зізнався, що дозволив використовувати свою організацію для виїзду за кордон в обмін на власний виїзд, слідство встановило особу, яка підробляла листи від фонду, але її ім’я поки невідоме.

Нагадаємо, посадовцю однієї із державних податкових інспекцій та двом колишнім працівникам Головного управління Державної податкової служби (ДПС) у Львівській області повідомили про підозру у вимаганні та отриманні хабаря. За даними слідства, підозрювані обіцяли військовозобов'язаним чоловікам за гроші допомогти отримати статус особи з інвалідністю.

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Теги: Львівщина розслідування кордон ухилянти

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