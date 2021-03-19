До дня народження Ліни Костенко у мережі читають її вірші (відео)

У поетеси є чимало віршів присвячених Києву

Сьогодні святкує свій 91-й день народження видатна українська поетеса і письменниця Ліна Костенко. Мер Києва Віталій Кличко під час сьогоднішнього онлайн-брифінгу привітав Ліну Василівну. «Не втрачаємо оптимізму! Ми все подолаємо. Всі разом! Як гідні люди, про яких писала видатна українська поетеса Ліна Костенко. Сьогодні в неї День народження. Хочу привітати Ліну Василівну, яку я знаю особисто і дуже поважаю», – сказав Кличко.

Нагадаємо, Ліна Костенко народилась 19 березня 1930 року в Ржищеві на Київщині в родині вчителів. Коли Ліні Василівні виповнилося шість, родина переїхала до Києва та жила у поселенні на Трухановому острові. Зазвичай влітку його жителі добирались до Києва на човнах, а взимку — по кризі. Поки не збудували Київську ГЕС, навесні острів майже повністю затоплювало. В 1943 році німці спалили поселення на Трухановому, згодом про ці події Ліна Костенко напише вірш «Я виросла у Київській Венеції». Костенко на раз писала вірші про Київ, крім Труханова острова в них згадується річка Почайна, Дніпро.

Мені відкрилась істина печальна:

Життя – зникає, як ріка Почайна.

Через віки, а то й – через роки,

Ріка вже стане спогадом ріки.

І тільки верби знатимуть старі:

Киян хрестили в ній, а не в Дніпрі.

Також у цей день в соціальних мережах запустили флешмоб, в якому закликають привітати письменницю з Днем народження. Щоб це зробити, потрібно прочитати її вірші та запостити у Facebook чи Instagram з хештегом #_Вітаю_Ліну_Костенко.