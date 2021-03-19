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    До дня народження Ліни Костенко у мережі читають її вірші (відео)

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    Ліні Костенко виповнюється 91 рік - До дня народження Ліни Костенко у мережі читають її вірші (відео)
    Ліні Костенко виповнюється 91 рік
    фото: uinp.gov.ua

    У поетеси є чимало віршів присвячених Києву

    Сьогодні святкує свій 91-й день народження видатна українська поетеса і письменниця Ліна Костенко. Мер Києва Віталій Кличко під час сьогоднішнього онлайн-брифінгу привітав Ліну Василівну. «Не втрачаємо оптимізму! Ми все подолаємо. Всі разом! Як гідні люди, про яких писала видатна українська поетеса Ліна Костенко. Сьогодні в неї День народження. Хочу привітати Ліну Василівну, яку я знаю особисто і дуже поважаю», – сказав Кличко.

    Нагадаємо, Ліна Костенко народилась 19 березня 1930 року в Ржищеві на Київщині в родині вчителів. Коли Ліні Василівні виповнилося шість, родина переїхала до Києва та жила у поселенні на Трухановому острові. Зазвичай влітку його жителі добирались до Києва на човнах, а взимку — по кризі. Поки не збудували Київську ГЕС, навесні острів майже повністю затоплювало. В 1943 році німці спалили поселення на Трухановому, згодом про ці події Ліна Костенко напише вірш «Я виросла у Київській Венеції». Костенко на раз писала вірші про Київ, крім Труханова острова в них згадується річка Почайна, Дніпро.

    Мені відкрилась істина печальна:

    Життя – зникає, як ріка Почайна.

    Через віки, а то й – через роки,

    Ріка вже стане спогадом ріки.

    І тільки верби знатимуть старі:

    Киян хрестили в ній, а не в Дніпрі.

    Також у цей день в соціальних мережах запустили флешмоб, в якому закликають привітати письменницю з Днем народження. Щоб це зробити, потрібно прочитати її вірші та запостити у Facebook чи Instagram з хештегом #_Вітаю_Ліну_Костенко.

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    Теги: Віталій Кличко Київ Ліна Костенко письменник
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