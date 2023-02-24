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Столичні автобуси і тролейбуси змінять схеми маршрутів

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Столичні автобуси і тролейбуси змінять схеми маршрутів
фото з відкритих джерел

Зміни у маршутах громадського транспорту пов'язані із проведення ярмарок

25 лютого буде змінено маршрути автобусів №№ 6, 44, 49, 61, 87, 95 та тролейбусів №№ 34, 37-А. Про це інформує пресслужба КП «Київпастранс».

Як повідомляє перевізник, це пов’язано із запланованими продовольчими ярмарками на вулицях  Лісківській, Марини Цвєтаєвої, Йорданській та бульварі Амвросія Бучми.

 Так, із початку руху до закінчення ярмарків (орієнтовно до 18:00), рух буде організовано:

  • автобус № 6 – від Дарницької площі до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську та вул. Радунську);
  • автобус № 44 – від зал. пл. «Лівий Берег» до вул. Лісківської за власним маршрутом, далі – вул. Радунська до вул. Милославської;
  • автобус № 49 – від зал. пл. «Лівий Берег» до б-ру Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі – просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;
  • автобус № 61 – від зал. пл. «Троєщина» до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську);
  • автобус № 87 – в напрямку руху до вул. Митрополита Андрея Шептицького від ст. м. «Осокорки» до б-ру Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі просп. Павла Тичини – вул. Березняківська, далі за власним маршрутом;
  • автобус № 95 – в напрямку масиву Микільська Слобідка  від зал. пл. «Лівий Берег» до вул. Юрія Шумського за власним маршрутом, далі просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;
  • тролейбус № 34 – вул. Північна – просп. Володимира Івасюка – вул. Левка Лук’яненка – просп. Володимира Івасюка – просп. Степана Бандери;
  • тролейбус № 37-А – від ст. м. «Лісова» до вул. Лісківської за власним маршрутом, далі за маршрутом № 37.

КП «Київпастранс» перепрошує за незручності. 

До слова, столична влада визначилася з місцями проведення продуктових ярмарок (адреси).

Теги: Київпастранс громадський транспорт місто

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