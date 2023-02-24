Столичні автобуси і тролейбуси змінять схеми маршрутів

Зміни у маршутах громадського транспорту пов'язані із проведення ярмарок

25 лютого буде змінено маршрути автобусів №№ 6, 44, 49, 61, 87, 95 та тролейбусів №№ 34, 37-А. Про це інформує пресслужба КП «Київпастранс».

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Як повідомляє перевізник, це пов’язано із запланованими продовольчими ярмарками на вулицях Лісківській, Марини Цвєтаєвої, Йорданській та бульварі Амвросія Бучми.

Так, із початку руху до закінчення ярмарків (орієнтовно до 18:00), рух буде організовано:

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автобус № 6 – від Дарницької площі до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську та вул. Радунську);

автобус № 44 – від зал. пл. «Лівий Берег» до вул. Лісківської за власним маршрутом, далі – вул. Радунська до вул. Милославської;

автобус № 49 – від зал. пл. «Лівий Берег» до б-ру Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі – просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;

автобус № 61 – від зал. пл. «Троєщина» до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську);

автобус № 87 – в напрямку руху до вул. Митрополита Андрея Шептицького від ст. м. «Осокорки» до б-ру Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі просп. Павла Тичини – вул. Березняківська, далі за власним маршрутом;

автобус № 95 – в напрямку масиву Микільська Слобідка від зал. пл. «Лівий Берег» до вул. Юрія Шумського за власним маршрутом, далі просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;

тролейбус № 34 – вул. Північна – просп. Володимира Івасюка – вул. Левка Лук’яненка – просп. Володимира Івасюка – просп. Степана Бандери;

тролейбус № 37-А – від ст. м. «Лісова» до вул. Лісківської за власним маршрутом, далі за маршрутом № 37.

КП «Київпастранс» перепрошує за незручності.

До слова, столична влада визначилася з місцями проведення продуктових ярмарок (адреси).