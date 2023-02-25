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Вихідними в Києві відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Вихідними в Києві відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
Продуктові ярмарки відбудуться у кількох районах міста
фото з відкритих джерел

В столиці почали роботу сільськогосподарські продуктові ярмарки

В Києві цими вихідними працюватимуть сільськогосподарські продуктові ярмарки. Про це інформує Київська міської державної адміністрації.

За даними столичної влади, продуктові ярмарки відбудуться у кількох районах міста. Мерія оприлюднила перелік локацій, де торгуватимуть підприємці цими вихідними.

25 лютого (субота):

  • у Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • у Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
  • у Деснянському районі – вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської), вул. Марини Цвєтаєвої (в межах вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини);
  • у Дніпровському районі – б-р Бучми, 2-10;
  • в Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • у Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • у Святошинському районі – вул. Мирослава Поповича, 10;
  • у Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита Василя Липківського та Богданівської);
  • у Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

26 лютого (неділя):

  • у Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • у Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • у Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • у Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2;
  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

До слова, столичний громадський транспорт під час проведення продовольчих ярмарок у Києві змінив схеми маршрутів.

Теги: громадський транспорт ринок ярмарок місто

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