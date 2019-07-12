У Києві ярмарки: де напередодні вихідних купити свіжі продукти (адреси)



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Сьогодні ярмарки відбудуться у шести районах столиці

У п’ятницю, 12 липня, у Києві триватимуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва Київської міської держадміністрації.

Отже, сьогодні ярмарки відбудуться:

у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

у Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки «SHELL»; Електротехнічна 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»), вул. Академіка Курчатова (у межах вулиць Мілютенка та Братиславської);

у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;

у Подільському районі – вул. Полкова, 72;

у Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вулиць Вузівської та Максима Кривоноса), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської).

Як відомо, під час спекотних днів червня ярмарки у столиці не проводилися.

Нагадаємо, ярмарки триватимуть до кінця тижня.