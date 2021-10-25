«Ваш родич потрапив у ДТП». У Києві поліція зловила двох шахрайок (фото, відео)

У зловмисниць слідчі виявили та вилучили €1,85 тис. та $1,35 тис.

Встановлена причетність зловмисниць до чотирьох фактів шахрайств

Співробітники кримінальної поліції Деснянського управління поліції в Києві затримали двох жінок, які на вулиці Закревського шахрайським шляхом виманили у пенсіонерки гроші. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Встановлена причетність зловмисниць до чотирьох фактів шахрайств, скоєних відносно мешканок Деснянського району столиці.

«Ми з’ясували, що затримані телефонували літнім жінкам та повідомляли, що їх родичі нібито у лікарні після ДТП та для проведення операції негайно потрібні гроші. Пенсіонерки віддавали свої заощадження, а це майже 230 тис. грн. Працівники оперативно-пошукового відділу кримінальної поліції встановили особи ймовірних правопорушниць, а згодом затримали їх у Печерському районі столиці під час обміну грошей, які їм віддала одна з потерпілих», – розповів начальник слідчого відділу Деснянського управління поліції Станіслав Сєрєбряк.

Під час поверхневого огляду у зловмисниць слідчі виявили та вилучили €1,85 тис. та $1,35 тис. 35-річну киянку та 20-річну уродженку Вінницької області затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Розпочаті два кримінальних провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

За погодженням із Деснянською окружною прокуратурою слідчі повідомили фігуранткам про підозру у скоєнні чотирьох епізодів злочинів.

Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. За скоєне жінкам загрожує до трьох років позбавлення волі.