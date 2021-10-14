У Києві за добу підтвердили майже тисячу нових хворих на Covid-19

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому, Дніпровському та в Деснянському районах столиці

У Києві виявили за минулу добу 936 хворих на коронавірус, 14 людей померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

«936 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 14 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 5609 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 242 798», – повідомив Кличко.

Захворіли: 525 жінок віком від 18 до 93 років, 313 чоловіків віком від 18 до 91 років. А також 33 дівчинки від трьох місяців до 17 років і 65 хлопчиків від дев’яти місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 75 хворих на коронавірус та 358 осіб із підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Графіка: kyiv.klichko

Одужали минулої доби 397 людей. Загалом коронавірус подолали 223,5 тис. мешканців столиці.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 227, у Дніпровському – 166, та в Деснянському районі – 118 випадків», – зазначив Кличко.

Нагадаємо, на днях біля Олександрівської клінічної лікарні Києва спостерігалися черги автомобілів швидкої допомоги, які доставили до медичного закладу хворих на коронавірус. Бригади «швидких» стоять у черзі майже 5 годин.

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну. Але, за його словами, Києву не вдасться уникнути примусової вакцинації, якщо люди хочуть вільно відвідувати громадські місця та вільно користуватися громадським транспортом.

Читайте також: